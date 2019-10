Domenica 20 Ottobre 2019, 13:44

Un 37enne finisce agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati i carabinieri di Maddaloni, in viale Forche Caudine a Forchia , a sorprendere S.C. di Forchia. I militari dell'Arma a un posto di blocco hanno controllato l'autovettura sulla quale viaggiava il giovane che in un primo momento non si fermava all'alt imposto dai carabinieri, cercando di eludere il controllo. Una volta fermato il giovane a seguito di perquisizione veicolare e personale, i militari scoprivano in una busta in cellophane tre dosi di cocaina per un peso complessivo di 21,15 grammi un bilancino di precisione e 250 euro in banconote di vario taglio.