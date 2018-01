Domenica 14 Gennaio 2018, 11:28

Perseguitava la ex convivente tempestandola di chiamate ingiuriose e minacce di morte e per questo un pregiudicato di Benevento, C.F. di 40 anni, è stato arrestato dalla polizia per stalking. La donna, esasperata, aveva deciso di bloccare le chiamate in entrata dall'utenza cellulare dell'uomo il quale, però, si era recato sotto l'abitazione in cui la ex convivente vive con la madre continuando a minacciarla di morte. Di qui l'intervento degli agenti di Polizia e l'arresto dello stalker.