Benevento, svolta digital in ottica differenziata: arriva l'app «La Mia Asia»

In programma venerdì 5, a partire dalle 11 presso la sede aziendale di via delle Puglie, la conferenza in cui l'Asia presenterà «La Mia Asia», l'applicazione per smartphone, scaricabile gratuitamente, che consentirà ai cittadini di avere a portata di click una serie di informazioni e servizi, agevolando in tal modo il sistema di raccolta differenziata. L'occasione, dunque, per spiegare ai beneventani tutte le modalità di utilizzo per accedere in modo rapido e innovativo a una vasta gamma di opzioni a disposizione.

Attesi, nel corso dell'incontro, gli interventi di Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Alessandro Rosa, assessore comunale all'Ambiente; Donato Madaro, amministratore unico Asia e, per la Hart Studio, la società che ha sviluppato l'app, Anna Giova e Amerigo Ievoli.