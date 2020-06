La movida è tornata. Il fine settimana appena trascorso ha segnato la rentrèe in grande stile della socializzazione giovanile nello scenario d'elezione, il centro storico. Una buona notizia per la non trascurabile economia che ruota attorno ai «baretti». Oltre trenta attività, perlopiù condotte da giovani imprenditori beneventani, che tra venerdì e sabato hanno riaperto i battenti quasi al completo con l'unica eccezione dei lounge bar nel tratto finale di via La Vipera. Il weekend è stato tutto un accendersi di luci e un festante vociare che tra i vicoli mancava da tre mesi. Ma dove finisce la parte lieta iniziano i problemi. Il lato oscuro della vicenda è rappresentato dalle norme sul distanziamento e la protezione individuale tuttora in vigore. Norme che soprattutto nella serata di sabato sono state ampiamente e palesemente violate soprattutto in alcuni ambiti del centro. Non richiedono molti commenti le immagini scattate a cavallo di mezzanotte: assembramenti massicci e pochissime mascherine sul volto. Particolarmente critica la situazione in piazzetta Verdi dove i pur meticolosi accorgimenti dei gestori non hanno potuto evitare il formarsi di aggregazioni da centinaia di ragazzi. Al contrario, proprio le rigide misure imposte agli esercenti sul distanziamento all'interno dei locali hanno favorito impropri raduni negli spazi esterni. Con il paradossale effetto di vedere giovani in fila a pochi centimetri di distanza nell'attesa che si accendesse la luce verde del semaforo collocato per regolare gli ingressi ai pub.

Un quadro prevedibile del resto in mancanza di soluzioni davvero capaci di disciplinare un fenomeno sociale intimamente connesso alla vicinanza fisica. «Nel fine settimana oggettivamente si sono verificate situazioni non compatibili con le norme anti contagio» riconosce con limpida franchezza Francesco Iannace, titolare dell'appena riaperto Sabba in piazza Verdi. Tre mesi di stop durissimi da digerire per chi vive della voglia di incontrarsi delle giovani leve: «Abbiamo tirato su le serrande questa settimana e posso assicurare che non è stato un momento semplice - dice il gestore del lounge bar - Abbiamo attuato tutte le misure richieste dalla legge e contingentato l'accesso in modo da non far entrare più di due o tre persone. Ma la piazza era piena di ragazzi. Non vedo cos'altro avremmo potuto fare. Nella serata di venerdì le forze dell'ordine hanno provveduto a far rispettare le regole sulle distanze ma sabato ciò non è avvenuto. Probabilmente anche loro vivono lo stato di disorientamento comune a tutti in questa fase. I dati epidemiologici sono incoraggianti ma al contempo bisogna tenere la guardia alta. Siamo consapevoli che vedere centinaia di giovani in un luogo ristretto non si concilia con la prevenzione. Ma siamo attività commerciali: non ci si può chiedere di sperare che i ragazzi restino a casa». Un rebus di difficile soluzione.

Il cerino passerà fin da questa mattina al sindaco Clemente Mastella che riceverà la relazione stilata dalla polizia municipale: «Si sono verificati notevoli assembramenti - anticipa il comandante Fioravante Bosco - ed è ciò che temevamo. I vicoli non sono compatibili in questo momento con la movida. Ci sono aree del centro come le piazze più ampie dove i limiti possono essere rispettati e altre come piazza Verdi e via Nicolò Franco che non lo consentono. A meno che l'attività non si svolga esclusivamente ai tavoli». È ciò che è avvenuto in piazza Vari dove la pur attesa riapertura dell'Opera non ha provocato assembramenti grazie agli ampi spazi a disposizione ma anche alla corposa dotazione di sedute. «Abbiamo richiesto al Comune la concessione di ulteriori 80 metri quadrati - spiega il titolare Gino Cocozza - Lo sosteniamo da tempo: in questa fase purtroppo l'unica movida possibile è la movida seduta». Un ossimoro evidentemente ma tant'è. Condizione di relativa tranquillità in piazza Piano di Corte dove c'è chi ha già inaugurato la stagione dei tavoli extra all'aperto.

Quello che di fatto è stato il primo weekend di movida in centro ha fatto registrare anche il ritorno di vecchie cattive abitudini come l'abbandono di contenitori in vetro, talvolta pericolosamente ridotti in frantumi. Frequenti anche i passaggi di auto tra i vicoli con rischio per i pedoni. Condotta intensificatasi in particolare dopo la 1,30 quando è terminato il presidio della polizia municipale. I correttivi sono già in agenda: «Proveremo ad estendere i controlli di un'ora già dal prossimo fine settimana» annuncia Bosco. Ricorrenti anche gli sversamenti di rifiuti, perlopiù avanzi di cibo e residui di bevande, che non hanno risparmiato il corso Garibaldi. Rigorosamente rispettata invece la disciplina relativa agli orari di chiusura da parte degli esercenti: saracinesche abbassate alle 2 come da ordinanza regionale e senza attendere le verifiche delle forze dell'ordine. Unica eccezione segnalata per un bar del centro che avrebbe proseguito fino alle 3 inoltrate.

