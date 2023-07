Benevento, ora gli alberi anti-inquinanti. Rosa: «Svolta per l'ecosistema della città»

«Sono molto soddisfatto per la decisione assunta in Giunta, oggi, di posizionare 95 alberi che, secondo l'elenco stilato dalla Regione Campania, hanno alta capacità anti-polveri e anti-inquinanti gassosi». Così, in una nota, l'assessore all'Ambiente a Palazzo Mosti, Alessandro Rosa. «Come noto, infatti, quello delle polveri sottili è un problema che attanaglia la città per una questione morfologica: le stime prevedono che gli alberi che andremo ad installare, in particolari zone della città, potranno catturare 2,8 tonnellate di C02 in vent'anni».

A suo avviso, dunque, si tratta di «un progetto importante per l'ecosistema di Benevento» e di un «ulteriore tassello nell'ambito di quella visione di città più verde, più smart e a misura di bambino, con nuovi parchi giochi, nuove giostre inclusive, macchine mangia plastica e infine tantissimi alberi piantumati in varie zone della città, grazie all'adesione a progetti nazionali ed europei e alle partnership con associazioni cittadine.

Dunque un'amministrazione che gli alberi in città li pianta e non li taglia, a meno che non vi sia costretta».