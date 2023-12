Benevento, Natale in salsa amarcord: torna Auteri, mercoledì prima seduta

Un gradito ritorno sulla panchina e, soprattutto, la speranza di lasciarsi subito alle spalle le difficoltà. Doni che il Benevento ha già scartato sotto l'albero, affidando la guida tecnica a Gaetano Auteri dopo l'inevitabile esonero di Andreoletti. A distanza di circa sette anni, dunque, l'artefice della prima, storica promozione in cadetteria torna all'ombra della Dormiente per scrivere le pagine del nuovo corso della «Strega». Il suo si può definire un incarico «a tempo», visto che - da quanto si apprende - resterà al comando fino alla fine del campionato ma con l'opzione rinnovo automatico nel caso in cui riuscisse a compiere un'ulteriore impresa nel Sannio, centrando la promozione in cadetteria.

Decisivo, dunque, l'incontro tra l'allenatore, il patron Vigorito e il dt Carli avuto già all'indomani del brutto stop contro il Catania. Il casting per la sostituzione del tecnico è stato davvero breve e adesso non resta che ripartire per dare subito una scossa all'ambiente. Giusto il tempo di celebrare Natale e Santo Stefano. Il primo allenamento agli ordini del nuovo trainer Auteri si svolgerà infatti mercoledì 27, sempre all'antistadio «Imbriani».

L'inizio di un nuovo cammino per i giallorossi, sperando di poter ancora regalare gioie indelebili alla tifoseria.