Benevento, auto clonate e rivendute: scatta un arresto

Scoperto un giro di auto rubate e poi clonate per essere rivendute come «grandi occasioni», attraverso un sito internet, ad ignari acquirenti. L'inchiesta della Procura di Napoli Nord ha portato a un arresto, con altre quattro persone indagate. Le indagini sono state effettuate dalla polizia stradale di Benevento, attraverso gli accertamenti su tre auto rubate nel Sannio, in particolare due Jeep Renegade e una Fiat 500 X, accertando che erano state clonate da un gruppo di persone residenti nel Casertano, con a capo un 41enne, che è stato arrestato.

Dalle verifiche, è emerso che sulle tre auto erano stati cancellati i numeri di telaio ed erano stati impressi dati identificativi di altre vetture regolarmente circolanti in altre regioni. Gi indagati predisponevano inoltre carte di circolazione e certificati di proprietà contraffatti, i cui moduli - è emerso - sono stati sottratti dagli uffici siciliani delle Motorizzazioni civili e compilati in modo da far comparire che la proprietà fosse degli stessi indagati.



Inoltre le auto in questione erano state pubblicizzate su un sito e vendute a persone inconsapevoli del raggiro. La vendita avveniva nei pressi di agenzie di pratiche automobilistiche, dove avveniva il trasferimento di proprietà delle vetture e il passaggio dei soldi. Gli indagati rispondono di riciclaggio, ricettazione, truffa, falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.