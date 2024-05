«Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: domani (oggi, ndr) diventa legge il decreto che mette fine alla giungla delle migliaia di autovelox selvaggi in tutta Italia». Un Matteo Salvini raggiante ha annunciato così, via social, la pubblicazione nella giornata odierna della nuova disciplina sulla installazione delle apparecchiature per il controllo elettronico della velocità. Ma le ricadute effettive sul territorio saranno all’altezza dei roboanti proclami, peraltro lanciati in piena campagna elettorale? Lecito nutrire qualche dubbio, alla luce delle anticipazioni sui contenuti del provvedimento rese alla vigilia della pubblicazione.

APPROFONDIMENTI Benevento, caso autovelox irregolari nel Sannio: accolti i primi ricorsi per multe Benevento, problema autovelox: saranno sottotoposti a verifica Benevento, il via libera dall'Anas: la Telesina sarà a quattro corsie

«Gli autovelox dovranno essere segnalati in anticipo: 1.000 metri sulle strade extraurbane, 200 metri sulle strade urbane a scorrimento, e 75 metri sulle altre strade» ha reso noto il ministro delle Infrastrutture. Che ha aggiunto: «Niente radar in città sotto i 50 chilometri orari». Per prevenire le raffiche di multe agli utenti della strada, il titolare del dicastero ha anticipato che «gli autovelox disposti sulla medesima arteria non potranno essere collocati a meno di 3 chilometri di distanza l’uno dall’altro, per quanto riguarda le strade extraurbane principali, e a meno di 1 chilometro per quelle definite secondarie». Per quanto riguarda i limiti, Salvini ha rivelato che «lungo le strade extraurbane, i dispositivi possono essere utilizzati solo per la riduzione della velocità non superiore a 20 chilometri orari rispetto al limite ordinario». «Nei centri urbani - ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture - non si potranno installare apparecchi sotto i 50 chilometri orari, se non per esigenze espressamente motivate e circoscritte». Il testo che sarà legge da oggi concede ai Comuni 12 mesi per mettere a norma i dispositivi. «Dopo un anno - ha anticipato il responsabile del dicastero - saranno disinstallati fino all'adeguamento alle disposizioni», ma le multe elevate nel corso del regime transitorio saranno valide.

Prescrizioni che, almeno stando a queste prime ma robuste anticipazioni, non dovrebbero incidere sulla operatività degli apparecchi attivi in territorio sannita. Neanche sui famigerati occhi elettronici disseminati sulla Telesina, più volte citata dallo stesso Salvini quale paradigma negativo nella gestione del controllo della velocità. In effetti, gli incassi a sei zeri rendicontati dai Comuni installatori hanno fatto salire la Statale 372 agli “onori” delle cronache nazionali. Ma, paradossalmente, la rivoluzione proclamata dal ministero potrebbe non intaccare minimamente gli autovelox sanniti. Appare rispettata, ad esempio, la soglia dei 20 chilometri orari sotto il limite di velocità prescritto, dal momento che la 372 è “assimilata” da Anas a strada extraurbana secondaria con tetto massimo di 90 chilometri orari. Ne deriva che i dispositivi fino ai 70 chilometri orari sono in regola, e nel caso di specie gli apparecchi oggi in funzione rilevano il superamento degli 80 chilometri orari. Risulta rispettata la distanza minima di 3 chilometri tra un apparecchio e l’altro nei Comuni di Torrecuso, Paupisi, Castelvenere, Puglianello e la new entry Solopaca, così come sono già adempiuti gli obblighi di presegnalazione che impongono l’apposizione dei cartelli almeno 1 chilometro prima. L’unico effetto pratico lo si avrà in città, dove le «zone 30» istituite in via Aldo Moro, viale Principe di Napoli e via Napoli non potranno essere monitorate da occhi elettronici, salvo espressa deroga. Ma il Comune di Benevento aveva già deciso di non avvalersi di autovelox.

E il nuovo decreto, peraltro, non scioglie il nodo cruciale della omologazione dei dispositivi generato da una recente ordinanza della Cassazione. Rispondendo a un’interrogazione parlamentare lo scorso 22 maggio, Salvini ha rinviato all’adozione del nuovo Codice della strada, prevista in estate, la enunciazione di regole inequivocabili in materia. Parole che lasciano nell’incertezza le Prefetture di tutta Italia (da ultimo, Trieste ha optato per lo spegnimento temporaneo), ivi compresa quella sannita che ha già posto un quesito in merito al Viminale, e nelle prossime ore effettuerà una nuova sollecitazione. E intanto il contenzioso rischia di esplodere.