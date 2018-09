Sabato 8 Settembre 2018, 13:53

Una avvocatessa di 49 anni, T.P., di Benevento, si è tolta la vita lanciandosi dal quarto piano dell'edificio - in località Mellusi, nella città sannita - dove abitava da tempo. È accaduto la scorsa notte.Giovedì sera, nei pressi dello stadio Vigorito in occasione dell'amichevole di calcio Benevento-Roma, era rimasta coinvolta in un incidente stradale: la sua vettura era stata tamponata da un'altra auto, e all'arrivo della Polstrada la donna era apparsa agli agenti visibilmente alterata. Sottoposta all'alcoltest era risultata positiva: all'esito dell'esame aveva tentato la fuga, ma era stata bloccata dalle forze dell'ordine e denunciata.