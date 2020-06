Bar e ristoranti ripartono dalla strada. Quella degli spazi pubblici occupati dalle strutture esterne delle attività commerciali che in estate faranno registrare il boom di aperture. Sono due i fronti sul tema con significative novità giunte nelle ultime ore. Ieri mattina il tribunale del Riesame ha accolto altre cinque istanze di dissequestro per i dehors di esercizi nel centro storico. Si tratta del Café Le Trou (avvocati Marcello D'Auria e Mario Verrusio), del Caffé del Corso (avvocato Nazzareno Lanni), del Bar Chiostro (avvocato Gianmarco Bosco), tutti lungo corso Garibaldi. Stessa sorte per le strutture della pizzeria Romana in zona Duomo (rappresentata dall'avvocato Alberto Mignone) e per il bar Massimo in via Perasso (legale Sergio Rando). I verdetti di accoglimento emessi dal Collegio presieduto da Simonetta Rotili (giudici a latere Francesca Telaro e Mariagrazia Monaco, presente alla seduta il sostituto procuratore Assunta Tillo) seguono di pochi giorni gli analoghi pronunciamenti del Riesame che martedì scorso aveva ordinato la rimozione dei sigilli anche per la caffetteria Quintessenza e il bar La Buca di corso Garibaldi. Tutte le misure erano state adottate in via preventiva su disposizione del gip Vincenzo Landolfi ed eseguiti il 5 maggio dai carabinieri. Ennesima tappa di un lungo susseguirsi di adempimenti apparentemente contraddittori innescati due anni fa dalla indagine sui titoli autorizzativi delle strutture outdoor per la somministrazione di bevande e alimenti in centro storico privi del necessario parere della Soprintendenza.

Vicenda che sembrava essere stata superata grazie all'approvazione lo scorso luglio del nuovo Regolamento comunale di settore. Ma la scarsità di istanze prodotte dalle attività e qualche ritardo burocratico hanno frenato la «sanatoria» facendo rivivere di fatto le illegittimità riscontrate ab origine. In attesa che vengano pubblicate le motivazioni, i verdetti del Riesame lasciano intuire comunque un diverso inquadramento sostanziale della questione che potrebbe trovare in tempi non lunghi anche la regolarizzazione formale delle posizioni contestate. E nel ginepraio di mosse e contromosse sull'asse centro storico-tribunale, appare paradossale la perdurante esposizione dei provvedimenti di sequestro (con relativo inutilizzo) anche presso i dehors già liberati dalla magistratura. Un effetto straniante destinato a svanire con il perfezionamento delle notifiche.

LA SVOLTA

Intanto, sedie e tavoli sui marciapiedi e lungo le aree pedonali godranno di un regime autorizzativo molto più favorevole fino al 31 ottobre. Congelato il parere vincolante della Soprintendenza, affrancato il pagamento aggiuntivo di oneri per la occupazione del suolo pubblico, l'istituto varato per alleviare le difficoltà degli esercenti di settore provati dal lockdown sta suscitando notevole interesse anche in città. A oggi sono già 28 le istanze prodotte da ristoratori, baristi e titolari di attività con somministrazione di prodotti alimentari che hanno fatto richiesta allo Sportello attività produttive del Comune per la collocazione di strutture temporanee. Un bacino di interesse considerevole in rapporto ai ristretti tempi trascorsi dalla pubblicazione dell'avviso municipale ad hoc avvenuta l'altro lunedì. E insolitamente rapida per la pubblica amministrazione si sta dimostrando anche la fase attuativa del procedimento che ieri mattina, come anticipato, ha fatto registrare il rilascio dei primi otto titoli a beneficio di attività cittadine ubicate in centro storico ma anche in zone più periferiche. «In data odierna - commentava ieri in una nota l'assessora delegata al Suap Maria Carmela Mignone - con l'insediamento della Commissione appositamente costituita sono state autorizzate 8 installazioni. Tutto in regola con i tempi stabiliti nell'avviso pubblico ovvero entro cinque giorni dalla loro presentazione». Per le ulteriori domande pervenute la commissione comunale si pronuncerà nei prossimi giorni.

GLI OPERATORI

I ristoratori, intanto, restano mobilitati a tutela della categoria impegnata nel difficile rilancio. Gli esercenti beneventani aderenti al gruppo «Emergenza» incontreranno domani all'Una Hotel (ore 16) il portavoce nazionale del «Movimento Imprese Ospitalità» Paolo Bianchini. Scintille si registrano sulla Camera di Commercio con un duro attacco sferrato ieri dall'associazione «Io per Benevento» che contesta, tra l'altro, i bandi per i sussidi alle imprese varati dall'ente di piazza IV Novembre. Tema che sarà al centro della riunione del Consiglio camerale in programma giovedì 11 giugno. Accuse che arrivano ad adombrare persino la «illegittimità» delle misure già adottate dalla giunta Campese. Lapidaria la replica del presidente: «Se sono convinti vi siano atti illegittimi, li denuncino a chi di dovere».

