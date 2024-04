Baselice, sorpreso dai carabinieri con l'hashish: scattano segnalazione e sequestro

Nell'ultimo fine settimana, i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato una serie di controlli nei centri del Fortore per prevenire i reati predatori, contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza degli utenti della strada, impiegando 28 pattuglie, identificando 217 persone e controllando 198 veicoli e 12 esercizi pubblici.

Nel corso delle attività eseguite con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Sarno, i militari di Baselice hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura un uomo del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata all'uso personale, avendolo trovato in possesso di oltre 1,5 grammi di hashish, che gli sono stati sequestrati all'esito di un'accurata perquisizione, operata con il supporto dell'infallibile fiuto del cane «Axel».

Durante i controlli stradali, i carabinieri hanno elevato 6 sanzioni amministrative per infrazioni del Codice della Strada dell'importo complessivo di 1.370 euro, sottoponendo a sequestro amministrativo un veicolo che circolava senza l'assicurazione rca obbligatoria, ritirando una patente di guida scaduta, rilevando infrazioni per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione periodica, circolazione senza avere al seguito le previste documentazioni, omessa denuncia di smarrimento di targa e decurtando 5 punti da patenti di guida.