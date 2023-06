De Stasio: «Fontane a secco, quanta incuria»

Nei giorni del Bct, e nell'imminenza di altre manifestazioni che richiamano turisti e giornalisti come Città Spettacolo a Benevento tutte le fontane del centro “a secco”, ormai da tempo. «Non scorre una goccia d’acqua e le fontane così ridotte rappresentano meri monumenti alla superficialità di questa amministrazione» denuncia la consigliera comunale di opposizione Rosetta De Stasio.

«Si dice a gran voce che la nostra città ha tutti i requisiti per essere una meta turistica, soprattutto storico-culturale.

E come si pensa di candidarsi a tale ruolo, assolutamente alla nostra portata, se non si bada innanzitutto alle cose fondamentali, se non si opera per dare l’impressione di una città curata, oltre che pulita? Quelle fontane a secco in pieno centro storico, e non solo - sottolinea De Stasio -, sono uno spettacolo indecente, e costituiscono la prova evidente dell’assoluta improvvisazione di chi amministra, e della totale mancanza di un progetto di città. Inutile pensare a grandi cose se poi si trascura la cura quotidiana della nostra città».

Per l'esponente di “Prima Benevento”, in definitiva, «ben vengano le grandi manifestazioni, i “favolosi” programmi triennali, le rassegne e quant’altro, a condizione di non dimenticare quell’azione di cura quotidiana e costante, requisito indispensabile per realizzare il sogno di una città moderna, attrattiva, vivibile, autentica, il sogno di una città a dimensione di futuro».