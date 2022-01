Benevento, bimbo morto al Santobono: ascoltati i genitori e gli zii del piccolo

Sarà eseguita all' inizio della prossima settimana l'autopsia sul bimbo di quattro mesi di Benevento, morto all'ospedale Santobono di Napoli, dove era stato ricoverato in prognosi riservata per gravi ferite alla testa. L'autopsia disposta dalla Procura di Benevento dovrà chiarire le cause del grave trauma cranico che hanno provocato la morte del bimbo. Le indagini dei carabinieri intanto continuano.

I militari hanno ascoltato nuovamente i genitori e gli zii del piccolo. Il bambino era stato ricoverato il 16 gennaio all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Dopo alcuni giorni il piccolo era tornato a casa, ma la sera del 25 gennaio la mamma lo aveva trasportato d'urgenza al pronto soccorso del San Pio, dove era stato dichiarato in prognosi riservata e ne era stato disposto l'immediato trasferimento in elicottero al ospedale pediatrico di Napoli dove è deceduto ieri.