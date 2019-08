CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 29 Agosto 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decine di ragazzi seduti sui gradini a chiacchierare, ridere e scherzare per ore. Con loro birre e pizze per accompagnare la lunga serata. Scene normalissime se gli scalini non fossero quelli della fontana di Santa Sofia e lo stesso uscio della monumentale chiesa patrimonio Unesco. Tutti ridotti a «bivacco» serale per gruppi di giovani forse abituati a utilizzare tali spazi senza tema di richiami. Luoghi peraltro riconsegnati alla città in condizioni ben diverse da quelle nelle quali li si è trovati: bottiglie e bicchieri da cocktail abbandonati ovunque, resti di cibo presto preda di animali, pacchetti di sigarette.