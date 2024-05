Altro efficace blitz della polizia nella notte scorsa. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel corso di servizi di controllo mirati, intorno alle 2 hanno intercettato a Benevento una Fiat Panda, intestata a una società di noleggio, con a bordo tre uomini, mentre si aggirava in modo sospetto lungo viale Mellusi. Dai controlli è emerso che i fermati, tutti residenti in provincia di Foggia, annoveravano numerosi precedenti specifici per furto d'auto, truffa, porto abusivo d'arma e detenzione di stupefacenti. Non sapendo fornire una valida giustificazione circa la loro presenza sul territorio, i soggetti sono stati condotti presso la Questura e sottoposti a una perquisizione estesa all'autovettura. All'interno della tasca del pantalone di uno dei fermati, gli agenti hanno rinvenuto una chiave d'auto priva di marca e modello, della quale il possessore non è riuscito a dare spiegazioni circa il suo utilizzo. Inoltre, appoggiato alla leva del cambio, nella disponibilità del guidatore, la pattuglia ha notato un cavo di fabbricazione palesemente artigianale, con alle due estremità degli adattatori, verosimilmente utilizzati per il furto d'auto. Nei confronti di quest'ultimo è scattato anche un verbale in quanto circolava senza la necessaria patente di guida.

Al termine degli accertamenti, oltre all'avvio delle procedure per l'emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Benevento per tutti i soggetti controllati, è scattata, per due di loro, la denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate e strumenti idonei al furto d'auto. Si tratta in ogni caso di persone sottoposte alle indagini preliminari e, pertanto, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.