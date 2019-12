L'ordigno ha fatto cilecca e così ieri mattina il destinatario si è accorto della presenza della bomba carta sotto la sua auto dando subito l'allarme. Un attentato bis, questa volta fallito, nei confronti di padre e figlio. Nella notte di due giorni prima, infatti, un ordigno era stato fatto esplodere vicino a un'auto, una Renault Megane in sosta presso l'abitazione di un agente di commercio di 61 anni, in via Napoli. L'altra notte invece la bomba carta, trovata intatta, è stata collocata sotto una Kia Picanto di colore grigio parcheggiata in via Pio Nono, una traversa della statale Appia in contrada San Vito. L'auto appartiene al figlio del rappresentante di commercio già preso di mira, un giovane di 28 anni che lavora presso un vivaio. Un duplice atto intimidatorio dal movente misterioso e su cui stanno indagando polizia e carabinieri.



Ieri mattina, intorno alle 9, il giovane è uscito della sua abitazione per raggiungere l'auto che la sera precedente aveva parcheggiato in un piazzale adiacente, asfaltato e non delimitato e quindi di facile accesso. Subito la sua attenzione è stata attratta da un cilindretto metallico lungo una quindicina di centimetri da cui fuoriusciva una miccia, solo in parte bruciata. All'interno del cilindretto c'era dell'esplosivo. Il giovane ha subito avvertito la centrale operativa del 113. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volanti con il vice questore Flavio Tranquillo, la polizia scientifica, i poliziotti della Squadra Mobile con il dirigente Ugo Armano e i vigili del fuoco. Si è subito deciso di far intervenire gli artificieri provenienti da Napoli che giunti sul posto hanno disinnescato l'ordigno portandolo via per farlo successivamente brillare, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica Francesco Sansobrino. Gli artificieri hanno potuto constatare che all'interno del cilindretto era stata collocata della polvere pirica e altro materiale esplodente. Il tutto confezionato in modo molto rudimentale. In ogni caso non si tratta di materiale adoperato per confezionare tracchi o altri botti in occasione delle festività di fine anno. Il giovane proprietario dell'auto è stato poi condotto in questura dove è stato ascoltato a lungo dagli agenti che stanno svolgendo le indagini. Non avrebbe fornito elementi tali da poter fare chiarezza sull'accaduto.



Due giorni prima era finita nel mirino degli attentatori la Renault Megane di colore bianco lasciata in sosta dal padre del giovane, un agente di commercio di 61 anni che lavora per una società che ha sede a Bologna e che risiede in via Napoli. La bomba carta era stata posizionata in corrispondenza dello pneumatico posteriore del veicolo prima di accendere la miccia. Dopo qualche secondo c'era stata la deflagrazione che aveva danneggiato anche altre parti del veicolo tra cui il parabrezza, i finestrini e la parte posteriore di un paraurti e la carrozzeria. Su questo attentato indagano i carabinieri che non avendo rinvenuto sul posto tracce dell'ordigno avevano ritenuto che potesse trattarsi di un petardo di grosse dimensioni. A distanza di quarantotto ore gli attentatori hanno voluto rafforzare la minaccia.

