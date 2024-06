«Prego, favorisca il biglietto». Parole che risuoneranno sorprendenti, quasi esoteriche, sui mezzi del trasporto pubblico locale. Tornano i controlli sui pullman. L’esercito dei “portoghesi” dovrà fare a meno del passaggio gratuito in ogni angolo della città del quale può godere oggi nella certezza della impunità. Trovato l’accordo tra la Trotta e i rappresentanti sindacali dei lavoratori. Molto presto, verosimilmente entro il mese di luglio, sarà ripristinato il servizio di controlleria sui bus. A chi dovesse essere sprovvisto di biglietto sarà però concessa la possibilità di dotarsi di ticket direttamente a bordo, pagando un incremento sul prezzo base.

APPROFONDIMENTI Nuove linee bus: arrivano i fondi della Regione Trasporti si cambia: ecco Air, Trotta è al capolinea Undici nuove linee e otto autobus in più per la scuola

IL SUMMIT

La fumata bianca è arrivata dal tavolo negoziale svoltosi due sere fa nel quartier generale di via Santa Colomba. Da un lato l’amministratore dell’azienda Mauro Trotta (con Maria Teresa Sacchetti e il legale Francesco La Rocca), dall’altro i sindacati Cgil (Giuseppe Anzalone, Giuseppe Caruso), Cisl (Ezio Monetta, Pierluigi Spagnuolo), Uil (Cosimo Pagliuca), Ugl (Mario Coppola, Vincenzo Fortunato). Tutti d’accordo nel sottoscrivere, al termine di una maratona negoziale durata mesi, l’intesa che scongiura lo sciopero paventato dalle organizzazioni sindacali.



Sul piatto figuravano anche le molteplici rivendicazioni dei lavoratori in materia salariale e previdenziale, lagnanze che avevano determinato lo stato di agitazione con coinvolgimento della Prefettura attraverso le segreterie regionali. Dissapori rientrati, e ora si potrà procedere con l’attuazione dell’intesa. Che prevede l’applicazione degli istituti contrattuali “sospesi” dall’azienda, come il versamento del fondo previdenziale Priamo che Trotta ha assicurato sarà regolarizzato entro il prossimo settembre. Ancora più rapido sarà il versamento delle quote del fondo sanitario Tpl salute, previsto già per il 30 giugno.

IL NODO

Ma lo scoglio principale superato nella riunione di mercoledì era il riconoscimento delle quote arretrate dell’indennità di ferie, recentemente consacrato da una sentenza da cui è scaturito un accordo nazionale fin qui non recepito dall’azienda capitolina. Di qui la minaccia dello sciopero che è stata disinnescata grazie all’impegno di Trotta a liquidare ai dipendenti il dovuto nella misura massima di 700 euro (in due tranche e in buoni pasto). Somma che varierà individualmente in funzione dell’anzianità di servizio, e che sarà indicata negli accordi conciliativi individuali che sanciranno la tacitazione di ogni pretesa. E dell’intesa fa parte anche il ripristino del servizio di controlleria sui bus di città, l’effetto pratico più avvertito dalla collettività.



Da luglio sui pullman sarà attivata la squadra di verificatori dei titoli di viaggio che oereranno principalmente ai capolinea e alle fermate principali. I viaggiatori saranno intercettati in fase di salita a bordo. Chi dovesse risultare privo di biglietto o di abbonamento dovrà optare per una bella passeggiata a piedi, o per l’acquisto del tagliando al prezzo maggiorato di 50 centesimi. Una autentica novità per i bus beneventani che da cinque anni non conoscevano più la figura del controllore. Il ticket sarà rilasciato dagli autisti, ai quali andranno 45 centesimi per ogni talloncino venduto.

IL COMMENTO

«Siamo davvero soddisfatti per il raggiungimento dell’intesa - commenta l’assessore Luigi Ambrosone -. I lavoratori ponevano delle questioni legittime, ma la prospettiva dello sciopero sarebbe stata eccessiva in quanto l’azienda, pur essendo destinata a lasciare Benevento presumibilmente entro un anno, non è venuta meno ai propri doveri. C’è stato qualche momento di tensione, ma alla fine ha prevalso la ragionevolezza. Con il ripristino dei controlli e l’incremento di quasi 500mila chilometri di servizi che abbiamo chiesto in Regione, il servizio di trasporto pubblico a Benevento farà un ulteriore salto di qualità. Passo che richiedeva necessariamente la convinta adesione dei lavoratori».