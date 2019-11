Un matrimonio destinato a durare ancora a lungo. Il binomio Comune-Trotta Bus avrà un seguito oltre il 31 dicembre 2019. Si viaggia a tappe spedite verso il prolungamento del rapporto che lega l'ente locale e l'azienda romana dal gennaio del 2017. Gli uffici municipali sono al lavoro da tempo per definire i termini del via libera alla prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale. Un via libera formale che ha già incassato l'intesa tra le parti. La conferma arriva dal sindaco Clemente Mastella che anticipa i prossimi scenari del settore: «Com'è noto - premette - è in corso l'iter di gara regionale per l'assegnazione del servizio per maxi lotti territoriali. Si tratta però di una procedura che comporta tempi lunghi in ragione della sua complessità e rilevanza economica. È praticamente impossibile che si concluda in un lasso compatibile con la scadenza di fine anno per cui è giocoforza per l'ente adottare provvedimenti che garantiscano la continuità del servizio. E date la esiguità e la incertezza dell'orizzonte temporale è improbabile che un'azienda possa rilevare la gestione. La proroga della Trotta rappresenta la soluzione più logica fino alla aggiudicazione al gestore individuato con la gara regionale. Un processo che sarà comunque adottato d'intesa con la Regione che ha potestà sulla materia».



Prolungamento che potrebbe anche non riguardare il solo 2020, avvicinando così la scadenza del Tpl a quelle relative a parcheggi e servizio scuolabus già assegnati alla Trotta Bus fino al 2021: «Stiamo definendo con il Comune i termini del prolungamento del rapporto che avverrà a novembre contestualmente all'approvazione del nuovo Piano linee - conferma l'amministratore unico Mauro Trotta - La gara regionale ha tempi non brevi e dalle informazioni in nostro possesso l'effettivo subentro del nuovo gestore non avverrà prima del 2021. Per noi non ci sono difficoltà a proseguire il rapporto alle medesime condizioni. Non a caso stiamo continuando a operare per l'efficientamento di tutti i servizi svolti per il Comune, dal trasporto pubblico alla gestione della sosta. In queste ore stiamo rinnovando le strisce blu dopo aver già ripristinato le gialle destinate ai bus e i nuovi stalli rosa. Il servizio scuolabus è andato a regime ed è stato potenziato dopo qualche iniziale difficoltà. Con l'ok al piano di riorganizzazione del trasporto pubblico locale doteremo la città per la prima volta di una linea dedicata al collegamento con i centri commerciali, molto richiesta dall'utenza, e adotteremo misure antievasione più stringenti». L'ad annuncia un'altra novità: «Abbiamo già definito l'accordo con la piattaforma Moovit per i servizi di infomobilità. In pratica ogni utente potrà sapere in tempo reale dove si trova il bus che sta attendendo alla fermata e quanto manca al suo arrivo. Basterà scaricare una app gratuita sullo smartphone». E novità importanti si annunciano anche sul fronte della sosta: «Nei giorni scorsi abbiamo depositato in Comune il progetto per la messa in sicurezza del parcheggio multipiano di via del Pomerio. Installeremo a nostre spese cancelli e varchi pedonali automatizzati con chiusura della struttura dall'esterno a partire dalle 22. Gli abbonati verranno dotati di una apposita chiavetta per l'accesso a qualsiasi ora. Ripristineremo l'intero parco telecamere attualmente fuori uso e lo potenzieremo con vigilanza 24 ore su 24 anche del piazzale nei pressi della scala mobile. Un presidio di sicurezza quantomai necessario come hanno dimostrato i molteplici attacchi vandalici».

