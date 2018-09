Martedì 25 Settembre 2018, 09:00

BENEVENTO - Altro esame intermedio per il Benevento nel corso di laurea in cadetteria. Dopo il superamento con lode del derby con Salernitana, i giallorossi si ritrovano al cospetto del Cittadella di Venturato secondo in classifica e tra le squadre che giocano il miglior calcio della B. Al «Piercesare Tombolato» questa sera sarà turnover leggero per Bucchi che non intende alterare certi equilibri né scompaginare gli assetti. Pertanto dovrebbero esserci al massimo tre variazioni nell’undici titolare rispetto al match di venerdì: Insigne e Asencio per Ricci e Coda in attacco e Nocerino per Bandinelli in mediana, con conseguente spostamento di Tello a mezzala sinistra. Il tecnico vuole evitare rivoluzioni per non snaturare il lavoro fatto sinora e mantenere ben saldo quell’affiatamento, quell’intesa tra singoli e reparti che sta gradualmente elevando il rendimento complessivo.