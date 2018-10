Lunedì 1 Ottobre 2018, 23:07

BENEVENTO - Punto e accapo. La sconfitta con il Foggia non ha minato l’entusiasmo dei tifosi giallorossi che nel giro di poche ore dall’apertura della prevendita per il match di sabato pomeriggio a Pescara (ore 15) hanno polverizzato la scorta di tagliandi messa loro a disposizione. I 733 biglietti riservati ai supporters sanniti sono andati letteralmente a ruba e già intorno alle 16 di ieri il settore ospiti dell’«Adriatico» risultava sold-out. Sono in tanti ad essere rimasti senza biglietto (anche perché le richieste risultano essere circa il doppio rispetto al numero concesso), al punto che ora si attende un aumento di capienza che dovrebbe essere determinato dall’assegnazione dell’intero settore Curva Sud dello stadio ai sostenitori della strega. Il Benevento Calcio nella riunione del Gos di mercoledì inoltrerà formale richiesta in merito ad una ulteriore dotazione: a decidere sarà poi la Questura di Pescara sentito l’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive.