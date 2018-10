Martedì 16 Ottobre 2018, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Verrà discusso oggi, davanti alla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia del Coni, il ricorso presentato dal Benevento (insieme a Crotone e Verona) contro il taglio del 20% al cosiddetto «paracadute» destinato alle tre retrocesse dalla massima serie, ovvero quel contributo assegnato al termine di ogni campionato dalla Lega di Serie A alle squadre che salutano la categoria. L’udienza dinanzi all’organismo presieduto da Dante D’Alessio è fissata a partire dalle 15.30 di questo pomeriggio (si tratta della terza in calendario dopo due reclami che riguardano le arti marziali) e i ricorsi (ovviamente accorpati per le tre richiedenti) da prendere in esame sono due.