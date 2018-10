Lunedì 29 Ottobre 2018, 18:47

BENEVENTO - Spezia-Benevento non si giocherà. Salta per l'ondata di maltempo che sta imperversando in gran parte d'Italia la gara prevista domani sera (alle 21) a La Spezia. Luci spente, dunque, allo stadio "Alberto Picco" con la decima giornata di serie B che sarà recuperata nella prima data utile. Sono stati motivi di sicurezze e di incolumità per gli addetti ai lavori e per i tifosi a spingere in questa direzione le autorità spezzine. La decisione, ufficializzata nel pomeriggio, è legata al protrarsi dell'allerta meteo che rimarrà di massimo livello (colore rosso) fino alle 15 di domani - in quella zona della Liguria, per poi essere derubricata a gialla fino alle 18.