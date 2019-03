Martedì 19 Marzo 2019, 01:20

BENEVENTO - Il Benevento ha presentato ricorso contro l’omologazione del risultato della partita con lo Spezia per il tesseramento di David Okereke. Le motivazioni sono le stesse addotte dal Livorno nel precedente reclamo e riguardano delle presunte irregolarità nel tesseramento. L’attaccante, prima di approdare alla Lavagnese, il club di Serie D da cui poi lo ha prelevato il club ligure, sarebbe stato cartellinato dalla Nigerian Football Association e quindi oggetto di un primo tesseramento in Italia quando la sua carriera era cominciata di fatto nel Paese d’origine. Oggi il giudice sportivo non ratificherà il risultato, come già accaduto per la partita Spezia-Livorno.