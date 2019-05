Lunedì 13 Maggio 2019, 22:43

BENEVENTO - La sentenza del Tribunale Federale Nazionale (che ha retrocesso il Palermo all’ultimo posto) riscrive la classifica del campionato di Serie B e gli accoppiamenti per playoff e playout. Il Benevento adesso è terzo, con il vantaggio di giocare in casa anche l’eventuale finale di ritorno: ai giallorossi basterà non perdere nessuna delle prossime quattro partite (anche senza vincerne alcuna) per festeggiare la promozione in Serie A. Il verdetto tuttavia ancora non può ancora essere considerato definitivo, perché il club rosanero ha la possibilità di proporre ricorso entro 48 ore alla Corte d’Appello Federale, che dovrebbe prendersi tra i 5 e i 10 giorni per decidere. La decisione dunque, può ancora essere rovesciata, così come confermata o eventualmente alleggerita con una penalizzazione in punti. Al momento la prima sfida playoff sarà contro Spezia o Cittadella.