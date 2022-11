Benevento Calcio, si del Comune all'ampliamento dell'antistadio Imbriani

La giunta comunale presieduta dal sindaco Clemente Mastella, a seguito della richiesta di autorizzazione pervenuta dal Benevento Calcio per la realizzazione di due aree in erba naturale da utilizzare per l’allenamento e recupero fisico dei calciatori e il posizionamento di due container da destinare a ufficio e sala riunioni nell’area dell’antistadio Carmelo Imbriani, ha deliberato l’approvazione del progetto preliminare presentato dalla società e ha autorizzato l’ufficio patrimonio affinchè, di concerto con l’ufficio sport, conceda in uso l’area richiesta dal Benevento per la realizzazione del progetto.