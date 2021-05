Benevento, scatta il piano per la B niente entrate per 40 milioni, in 10 via

All'indomani della retrocessione c'è solo voglia di flagellarsi per le occasioni gettate al vento e soprattutto per non essere stati neppure in grado di giocarsi la salvezza nell'ultima gara a Torino. Sul piano organizzativo, però, c'è necessità di programmare quanto prima il prossimo campionato di serie B, visto che, a parte l'ultima promossa dalla serie C, tutte le squadre che parteciperanno al prossimo torneo cadetto sono ben note e molte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati