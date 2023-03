Benevento, un calcio all'alluvione nel match tra la formazione Giustizia e il Casamicciola

Il calcio è lo sport più bello del mondo, ma diventa ancora più bello se accompagna un percorso di solidarietà. Sabato prossimo sancirà questo connubio una partita amichevole fra il gruppo sportivo Giustizia Benevento e l’Asd Casamicciola, che ha provato e sta provando a declinare giornate di sport in mezzo al fango e al dramma presente in quel territorio dal tremendo 26 novembre 2022. L’iniziativa è del delegato Carlo Piccolo, (coadiuvato da Elvio Migliaccio e Giovanni Spagnuolo) che dopo l’appuntamento dello scorso anno dedicato ai bambini disabili ha scelto per il 2023 la martoriata isola del golfo di Napoli.



Appuntamento alle 11 presso lo stadio «Mellusi» di via Calandra. Guidati da mister Raffaele Esposito scenderanno in campo per la formazione Giustizia Luca Colarusso, Enzo Giuliano, Roberto Pegno, Michele Cicerone, Felice Truglia, Vincenzo Solla (capitano), Giulio Barbato, Giovanni Ferrajuolo, Francesco Campanella, Vincenzo Ferraro e Bruno Piccolo. In panchina, pronti a subentrare per dare testimonianza sul campo, Francesco Sansobrino, Raffaele Sodano, Sergio Formato, Giuseppe Rillo, Vincenzo Guida, Francesco Ventura, Mustone, Gerardo Giorgione, Vincenzo De Angelis, Flavio Cusani, Gianluca Intorcia, Vincenzo Fischietti, Domenico Martone, Riccardo Urso, Zullo, Alessandro Bocchino. La formazione del Casamicciola, guidata dal presidente Mario Lettieri e dai mister Gennaro D'Ambra e Bianca Maria Buonomano, vedrà in campo Esposito, Aloi, Costagliola, Di Meglio, Taliercio, Sasso, Uglietti, Murolo, Esposito, Trani, Colicchio, Cerullo, Iacono, Mattera, Rumieri, Lamonaca, Lettieri. Prevista la presenza di Simonetta Calcaterra, commissario straordinario per l'alluvione, di Beniamino Cacciapuoti, sub commissario, del sindaco Clemente Mastella, del procuratore Aldo Policastro, del procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò, dei presidenti del Tribunale e dell'Ordine degli avvocati, Marilisa Rinaldi e Stefania Pavone.

«L'iniziativa di Benevento ci ha piacevolmente sorpresi. Si tratta di un bel messaggio di solidarietà e vedere il mondo della giustizia sannita che scende in campo nel vero senso della parola per la comunità di Casamicciola non può che farci piacere. Verrò sicuramente a Benevento per la partita, lo ritengo doveroso per ringraziare la popolazione sannita». Così il vice prefetto Simonetta Calcaterra, commissario straordinario per l'alluvione.