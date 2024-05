Benevento, caso scommesse: la Procura federale deferisce Pastina, Letizia, Forte e Brignola

Nell'aprile scorso, la Procura federale della Figc aveva chiuso le indagini in merito al calcioscommesse, notificando l'avviso ai quattro calciatori coinvolti, ovvero Christian Pastina, Gaetano Letizia, Francesco Forte ed Enrico Brignola. Agli stessi, ieri, la Procura ha inviato notifica di deferimento. All'epoca dei fatti contestati, Pastina e Letizia erano tesserati per il Benevento, Forte per Venezia, Benevento e Ascoli e Brignola per Benevento, Cosenza e Catanzaro. Tutti sono accusati di aver scommesso su partite, anche della propria squadra di appartenenza, direttamente o indirettamente sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti non autorizzati e piattaforme illegali, non rispettando quindi la normativa federale che ne impone il divieto tassativo.

Sotto la lente d'ingrandimento ci sono le stagioni sportive 2021/22, conclusasi per il Benevento con una eliminazione in semifinale playoff di B, e 2022/23, conclusasi per il club giallorosso con la retrocessione in C; le scommesse riguarderebbe anche campionati stranieri.

La giustizia sportiva ha quindi raccolto elementi sufficienti per procedere a irrogare una sanzione commisurata al peso dell'illecito; restano ancora in corso invece le indagini da parte della giustizia ordinaria. I giocatori rischiano fino a un massimo di tre anni di squalifica, da scontare a partire dalla prossima stagione sportiva. Nessun addebito per il Benevento Calcio per responsabilità oggettiva.