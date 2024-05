Benevento, scatta il piano per il lavaggio delle strade. Rosa: «Missione igiene urbana»

«Al via da domani, con cadenza quindicinale, il lavaggio delle strade della viabilità urbana a Benevento». Ad annunciarlo, in una nota, l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa, per il quale si tratta di «un sistema ideato per essere messo in campo durante il periodo di minore piovosità e che dunque avrà termine con l'inizio della stagione autunnale». Il programma prevede l'inizio delle attività alle 5, per una durata stimata in 3 ore, con il lavaggio suddiviso in 4 percorsi in modo da coprire tutta la città. Sarà articolato per 4 giorni consecutivi feriali, in date indicate che, ovviamente, subiranno variazioni in caso di pioggia. «Un sistema - continua Rosa - che ci permetterà di dare un contributo incisivo all'igiene urbana e anche all'ambiente in termini di qualità dell'aria per il quale ringrazio Asia e il settore Ambiente del Comune».

Per il mese in corso, le giornate dedicate al lavaggio delle strade sono, appunto, quelle del 25 e poi 27, 28 e 29.

Si proseguirà a giugno nei giorni 15, 17, 18, 19 e 29; a luglio nei giorni 1,2,3, oltre al lavaggio straordinario per la Festa della Madonna delle Grazie «Giorno 4» il 20, 22, 23 e 24; infine saranno coinvolte le giornate del 10, 12, 13,14 e 31 agosto.