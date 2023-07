Deciso passo avanti verso l'autorizzazione per il campo da golf. Nei giorni scorsi, la conferenza di servizi convocata presso gli uffici comunali del settore urbanistica ha acquisito i pareri favorevoli degli enti coinvolti nella procedura. Parere favorevole da parte della Provincia che ha partecipato in presenza ai lavori della conferenza con il nuovo responsabile del settore Pianificazione territoriale Giancarlo Corsano, della Soprintendenza, con alcune prescrizioni di dettaglio sulla tutela paesaggistica dei corsi d'acqua e del vallone delle Cornacchie, e del Genio civile. Silenzio-assenso per tutti gli altri, mentre la Regione ha trasmesso un documento di rilievi con il quale si eccepisce l'inquadramento della procedura in un filone normativo considerato errato. Per gli uffici regionali, la realizzazione di strutture ricettive (club house, resort, area per eventi) farebbe rientrare l'intervento nella classificazione dei villaggi turistici, e come tale dovrebbe seguire un iter procedurale diverso dall'accordo di programma attivato dalla proponente Antum immobiliare che ha già incassato la dichiarazione di interesse pubblico da parte del Consiglio comunale. Una interpretazione, quella della Regione, ritenuta infondata dall'ufficio Urbanistica del Comune che ha controdedotto sulla regolarità della strada seguita.

Nodo che si considera pertanto superabile, e già nella seduta conclusiva in programma il 20 luglio potrebbe giungere il via libera definitivo della conferenza di servizi. Ma prima, il «Tierra Samnium Golf Club» dovrà superare un altro scoglio significativo. Giovedì l'ufficio Valutazioni ambientali strategiche incardinato nel settore Lavori pubblici dovrà esprimersi in merito alla ricorrenza delle condizioni di assoggettabilità a Vas dell'intervento. Come si ricorderà, la questione fu posta con forza dai rappresentanti di opposizione nel corso della seduta di Consiglio comunale svoltasi lo scorso 28 aprile per il riconoscimento dell'interesse pubblico e sociale dell'opera. Gli esponenti di minoranza sollevarono la mancanza di verifiche preventive in merito all'impatto ambientale e paesaggistico dell'iniziativa imprenditoriale della famiglia Basile, segnatamente per quanto riguarda la edificazione di strutture ricettive e l'elevato consumo di risorse idriche necessario al funzionamento del campo. Rilievi ai quali i tecnici comunali replicarono rimandando alla successiva verifica di assoggettabilità a Vas tutte le valutazioni del caso, esame previsto per l'appunto giovedì. Qualora gli uffici municipali dovessero riscontrare la necessità di svolgimento della Valutazione ambientale strategica, i tempi si allungherebbero sensibilmente spostando in avanti la tabella di marcia dei promotori del campo che contano di poter lanciare la prima pallina in buca nell'estate 2024. Al contrario, la dichiarazione di non assoggettabilità metterebbe in discesa la strada del Tierra Samnium Golf Club verso l'ottenimento dei permessi a costruire, previo via libera definitivo della conferenza di servizi tra dieci giorni.

Sviluppi procedurali che potrebbero ridare la stura anche al dibattito politico sul tema, accesosi nelle scorse settimane a cavallo dell'approvazione della dichiarazione di interesse pubblico e sociale in Consiglio comunale. Un sì arrivato con i voti della maggioranza mastelliana e con il dissenso a reti unificate dei consiglieri di centrosinistra, centro e centrodestra presenti in aula. Per l'amministrazione comunale, la realizzazione in città, tra Coluonni e Cretarossa, del più grande campo da golf della Campania e tra i più grandi al Sud, costituirebbe un valore aggiunto considerevole ben al di là del semplice dato sportivo. Turismo e dunque economia locale ne beneficerebbero secondo i vertici comunali, di qui l'accoglimento della proposta della Antum della famiglia Basile, già impegnata sul territorio con il consorzio edile Medil e la recente acquisizione dell'hotel Italiano al rione Ferrovia. Le 18 buche del Tierra Samnium si svilupperebbero complessivamente su 90 ettari, parzialmente da assoggettare a variante urbanistica per la realizzazione delle strutture ricettive. L'iniziativa, annunciata da Clemente Mastella alla vigilia delle scorse elezioni comunali, era stata accolta da un diffuso scetticismo per la portata apparentemente sovradimensionata dell'intervento in una realtà come Benevento dalla buona tradizione sportiva ma certamente non nel golf. Dubbi e ironie spazzati via dal deposito formale, tra agosto e settembre scorsi, della istanza di approvazione in variante al Piano urbanistico comunale attraverso accordo di programma da parte di Antum.