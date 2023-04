Benevento, Chiusolo e Martignetti sul campo di golf»: «Ok alla dichiarazione d'interesse pubblico»

«Ringraziamo tutta la maggioranza per aver sostenuto in modo compatto la linea proposta dall'amministrazione e aver dato così il via libera alla dichiarazione d'interesse pubblico per la realizzazione del campo da golf tra le contrade Coluonni e Cretarossa». Esordiscono così, in una nota congiunta, l'assessora all'Urbanistica Molly Chiusolo e il presidente della commissione Urbanistica Alfredo Martignetti. I quali aggiungono: «Si tratta di un atto preliminare che apre la strada a un investimento privato potenzialmente foriero di benefici per l'economia cittadina e che arricchirà il panorama dell'offerta sportiva in città. Riconosciuta la dichiarazione d'interesse pubblico, il Consiglio ha dato il via all'accordo di programma che sarà sottoscritto dal sindaco».

Non è mancata una stoccata nei confronti dell'opposizione: «La minoranza ha proseguito, durante il dibattito in Consiglio, in un atteggiamento di chiusura al confronto, avanzando continue eccezioni procedurali, da un canto infondate, dall'altro utilizzate come pretesti per mascherare un'ostilità ideologica sul progetto».

Poi Chiusolo e Martignetti fanno il punto sugli step dell'iter: «Quanto ad alcuni aspetti procedurali - scrivono - abbiamo chiarito che il riconoscimento del pubblico interesse era l'atto propedeutico alla indizione della Conferenza dei servizi, in seno alla quale saranno valutati tutti i profili tecnici dell'intervento, compresa la Valutazione d'impatto ambientale. Naturalmente solo all'esito positivo della Conferenza dei servizi, il sindaco firmerà l'accordo di programma che sarà ratificato in Consiglio: solo in quel momento si concretizzerà la variante al Puc. L'investimento sarà a costo zero per il Comune, anzi ci sarà un introito per l'ente grazie al pagamento di tutti gli oneri concessori, calcolati sia per le superfici su cui si realizzeranno le strutture ricettive che per tutte le aree agricole destinate al campo da golf. Come già chiarito, la scelta di variare solo una percentuale di suoli ha limitato la possibilità di interventi edificatori, diversamente da quello che si sarebbe verificato percorrendo altre strade». A loro avviso, infine, un altro «tabù sfatato è stato quello dei presunti sprechi idrici del campo da golf. Il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di Biometria di Bologna ha chiarito che un campo da golf consuma la metà dell'acqua di una normale attività agricola. In compenso arricchiremo l'offerta sportiva della città, con una disciplina in grande ascesa in termini di popolarità e praticanti e la cui notorietà sarà accresciuta dalla Ryder Cup che sarà ospitata proprio in Italia. Benevento guadagnerà in termini di riconoscibilità, con potenziali, importanti ricadute turistiche. Non ci meraviglia che l'opposizione si sia chiusa a riccio: del resto questa è l'unica città in Italia dove destra e sinistra viaggiano a braccetto unite solo da un sordo pregiudizio verso l'amministrazione».