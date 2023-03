Rifiuti abbandonati a San Lorenzo e Campolattaro: incastrati dai video

Rifiuti abbandonati, i Carabinieri forestali di Pontelandolfo hanno individuato e sanzionato gli autori di diversi sversamenti abusivi. Nel loro mirino in particolare le numerose violazioni in materia di corretto conferimento riscontrate in località Tenzone, nell'area Pip di San Lorenzo Maggiore. Qui i militari hanno posizionato alcune fototrappole e la videosorveglianza ha consentito di individuare i responsabili di diversi episodi, a cui sono state elevate multe per 4350 euro complessivi.

Più pesanti le conseguenze per una persona sorpresa a bruciare un cumulo di immondizia ed a constatare la progressione del fuoco prima di allontanarsi: l'autore del reato è stato individuato e deferito all’autorità giudiziaria per illecita combustione di pattume.

Ulteriori foto trappole sono state collocate in località Vallone Lagno di Campolattaro; anche in questo caso le accurate indagini svolte dai militari, con l’impiego di sofisticate tecnologie, hanno permesso di individuare chi ha trasportato, sversato e bruciato i rifiuti: prevalentemente scarti di lavorazioni edili, buste in plastica, pedane di legno e cartoni. Nello specifico, una donna è stata ripresa in maniera nitida dalle telecamere, nel momento in cui, dopo averne scaricato il contenuto ai lati della cunetta stradale adiacente il sito sorvegliato, ha provveduto ad innescare il fuoco e ad allontanarsi. L’incendio, durato circa tre ore, ha generato l’esalazione di fumi potenzialmente in danno all’ambiente. La donna è stata identificata grazie alla targa del furgone e denunciata per abbandono e combustione illecita di rifiuti. Il furgone è stato posto sotto sequestro.