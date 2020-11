Tragedia sfiorata ieri mattina in via Mura della Caccia, nel Rione Ferrovia, all'interno dello spazio che delimita il confine tra la strada e l'area di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana, dove un 42enne di Benevento è stato travolto da un grosso cancello, diveltosi per motivi ancora da accertare, durante il proprio turno lavorativo da autotrasportatore. L'uomo, ricoverato d'urgenza presso l'ospedale «San Pio», versa in gravi condizioni e si trova attualmente sotto osservazione, ma non sarebbe considerato in pericolo di vita dal personale ospedaliero. L'incidente si è verificato poco dopo le 10.00, quando l'uomo, dipendente di una ditta romana in subappalto dalla Rfi e incaricata di un'opera di risanamento del tratto Benevento-Caserta, lungo la linea ferroviaria Napoli-Foggia, aveva appena finito di depositare un carico di sabbia, ghiaia e pietrisco all'interno dello scavo, destinato al rifacimento della pavimentazione binaria. Un'operazione di routine quotidiana che ha rischiato di tramutarsi in dramma nel momento in cui il camionista, dopo aver completato l'incarico, si apprestava a lasciare la zona per dedicarsi alle altre commissioni in programma. Stando a una prima, sommaria ricostruzione degli eventi, l'autotrasportatore, una volta condotto il mezzo all'esterno dell'area ferroviaria, sarebbe sceso dallo stesso per chiudere il cancello a scorrimento. A quel punto, per cause ancora in fase di accertamento, la pesante inferriata avrebbe ceduto improvvisamente, travolgendo il 42enne.

A dare l'allarme, rendendosi subito conto della gravità dell'accaduto, un meccanico di una vicina officina e i residenti dei condomini di via Mura della Caccia, richiamati prima dal rumore del crollo e poi dalle grida di aiuto dell'uomo. Tempestivo l'arrivo sul luogo dei mezzi di soccorso della Misericordia e del 118, i cui operatori sanitari hanno immediatamente trasportato l'uomo in barella, con trauma cranico, svariate contusioni da schiacciamento e ferite agli arti, in codice rosso al «Rummo». In base ai primi esami, i medici avrebbero escluso il rischio di essere in pericolo di vita. Presenti in zona anche la Polizia ferroviaria, gli agenti della Squadra Volante in supporto ai poliziotti della Scientifica per tutti i rilievi del caso. A occuparsi delle indagini è la Polfer, impegnata a ricostruire la dinamica dell'incidente e individuarne eventuali responsabilità.



Secondo i primi rilievi tra le ipotesi più probabili alla base del cedimento del cancello, modello ad apertura e chiusura manuale e non elettrica, sottoposto a sequestrato, potrebbero figurare usura e scarsa manutenzione, anche se bisognerà attendere la conclusione dell'attività investigativa degli agenti coordinati dal comandante Cosimo Vosa. Sotto osservazione la posizione lavorativa dell'autotrasportatore e le condizioni di sicurezza della zona, valutate da Francesco Pallotta dell'Asl, responsabile del servizio tutela della salute negli ambienti lavorativi. Nessuna conseguenza, infine, né per il traffico ferroviario, poiché l'episodio si è verificato a notevole distanza dai binari, né per quello automobilistico, dato che la strada in questione è frequentata solo dai residenti. Non è la prima volta che l'area tra via Mura della Caccia e la stazione centrale diventa teatro di incidenti sul posto di lavoro. A febbraio, un operaio 58enne, originario di Afragola, perse la vita in seguito alla caduta da una struttura in costruzione destinata a ospitare i nuovi uffici tecnici della rete ferroviaria. La vittima, dipendente di una ditta napoletana incaricata in subappalto dell'opera di riqualificazione, cadde da un'impalcatura alta 4 metri, rendendo inutili i soccorsi giunti rapidamente presso il cantiere edile.



