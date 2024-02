I matrimoni a Santa Sofia sono salvi. Le decine di coppie che stavano vivendo con comprensibile tribolazione il cammino di avvicinamento all'evento nuziale possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ad annunciare la positiva svolta della querelle venutasi a creare tra Curia e Soprintendenza in merito all'avvio dei lavori di restauro della chiesa Unesco è stato nelle scorse ore il parroco don Marco Capaldo, responsabile dell'Unità pastorale San Filippo Neri del centro storico: «Con lettera trasmessa dalla Prefettura di Benevento (ente proprietario) si rende noto che i lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa di Santa Sofia inizieranno il 1 settembre 2024 e proseguiranno per 180 giorni naturali e consecutivi. Durante tutto il tempo del necessario restauro, la Chiesa resterà aperta per consentire le visite e le celebrazioni parrocchiali nel rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro». Scongiurato così il corto circuito tra l'intervento di risanamento della chiesa - monumento, che inizialmente si prevedeva dovesse partire in primavera, e le cerimonie sponsali già prenotate da numerose coppie che come ogni anno scelgono il gioiello Unesco per rendere ancora più indimenticabile la loro promessa d'amore. Rischio denunciato nelle scorse settimane su queste pagine dallo stesso don Marco Capaldo, che aveva evidenziato l'incompatibilità assoluta tra cantiere e cerimonie, con l'inevitabile conseguenza di dover disdire i riti già prenotati.

APPROFONDIMENTI Piazza Libertà di Avellino, si cambia: scoperta la nuova facciata di palazzo Caracciolo Reperti romani a la «Pietà» di Benevento, i lavori all'istituto d'istruzione restano sospesi per indagini Palazzo Sirignano, firmato l’accordo a Napoli: «Sarà un hotel per viaggiatori di lusso»

Il Soprintendente Gennaro Leva, interpellato dal Mattino, si era detto disponibile a prendere in esame la possibilità di uno slittamento dell'inizio dei lavori concordato con le autorità religiose. Una situazione evidentemente disdicevole che ha visto scendere in campo anche il sindaco Clemente Mastella, fattosi mediatore tra le parti. E' arrivata quindi, due giorni fa, la nota della Prefettura che ha ufficializzato l'avvio delle operazioni a settembre. Notizia veicolata con sollievo da don Capaldo via social ai promessi sposi in lista d'attesa, con tanto di coordinate per stabilire i dettagli: «Restiamo a completa disposizione delle coppie di fidanzati che hanno già prenotato la celebrazione delle nozze e, per qualsiasi chiarimento, le attendiamo presso la segreteria dell'Unità pastorale San Filippo Neri nell'Oratorio "Giardini Angela Merici" in via Bosco Lucarelli, 3, il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12, e il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 18».

E del resto, la chiesa edificata originariamente nel 758 per essere ricostruita dopo il terremoto del 1688 ha assoluto bisogno di un consistente lifting. I segni del tempo sono ben visibili fin dall'ingresso, dove il pavimento presenta veri e propri buchi, così come nei pressi dell'altare. Vaste ed evidenti sono inoltre le macchie provocate dalle infiltrazioni d'umidità che penetrano dalla copertura del complesso di impianto longobardo. «Vi è la necessità di intervenire prima che i processi di degrado in essere divengano irreversibili» spiega la relazione che accompagna il progetto stilato dalla Soprintendenza, stazione appaltante dell'intervento finanziato con 390mila euro del Fondo edifici culto del ministero dell'Interno. Dai rilievi preparatori sono emerse «patologie che modificano l'aspetto superficiale, alterazioni chimico-fisiche-biologiche, colatura, colonizzazione biologica, efflorescenza, fronte di risalita, macchia, rigonfiamento, degrado inteso come perdita di materiale che inizialmente interessa i dettagli di finitura, e il cui protrarsi conduce alla perdita di intere parti con distacco, esfoliazione, fratturazione». Gli interventi riguarderanno principalmente la copertura, i paramenti murari esterni e interni, la pavimentazione, gli infissi, gli intonaci. Sulle pareti si procederà alla «rimozione delle porzioni in fase di distacco».

«I ripristini delle lacune - spiega ancora il progetto - verranno realizzati mediante l'utilizzo di malte di calce idraulica pozzolanica con caratteristiche deumidificanti». Per quanto riguarda il tetto «il manto di copertura sarà rimosso avendo cura di recuperare le tegole al fine di riutilizzarle». Quanto all'interno della chiesa, ci sarà la «rimozione integrale della pavimentazione con massetto e sottofondo, per realizzare una nuova pavimentazione in cocciopesto con colore naturale tendente al nocciola rosato-rosso, riproponendo la stessa geometria". Gli intonaci saranno interessati da "disinfestazione con impacchi e consolidamento mediante la stesura di malte». Il portone d'ingresso e gli infissi verranno sottoposti a restauro.