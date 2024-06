Terza edizione del “Career day” promosso da Confindustria e dall'Istituto I.T.I.S. G. Bosco Lucarelli che ieri mattina ha ospitato l'iniziativa. Oltre 180 studenti hanno partecipato a colloqui con 30 aziende associate al sodalizio imprenditoriale locale e non solo, a testimonianza della collaborazione tra il mondo delle imprese e quello dell'istruzione. A completare l'offerta: l'Università degli Studi del Sannio, Università Giustino Fortunato, ITS Energy Lab e ICT Campus. Le aziende sono state selezionate dall'istituto in base alle competenze in uscita degli studenti, riferite alle varie articolazioni dei loro studi. Queste aziende hanno poi scelto i profili maggiormente corrispondenti alle loro esigenze.

L'iniziativa rientra tra le attività del progetto “Scegli il tuo futuro” ideato da Confindustria Benevento per affiancare e avvicinare i giovani al mondo delle imprese e della formazione attraverso incontri dedicati, grazie i quali offrire un quadro complessivo delle opportunità lavorative e di studio che il nostro territorio offre. “Scegli il tuo futuro”, solo nell'ultimo anno ha realizzato 20 incontri coinvolgendo oltre 2000 studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Quello tra Confindustria e la scuola, nelle parole della dirigente scolastica Maria Gabriella Fedele è «un connubio sempre più virtuoso, concreto e reale. Oggi tocchiamo con mano quell'incrocio perfetto tra istituzione scolastica e mondo del lavoro.Lo definisco concreto perché si parla di competenze sviluppate dai nostri studenti, in quanto l'incontro di oggi è stato strutturato negli anni, in modo tale che il mondo del lavoro e le aziende chiedessero le competenze di cui hanno bisogno oggi dal punto di sta tecnico e tecnologico. Con noi, sui nostri tavoli di lavoro, hanno prodotto dei piani di studio che costituiscono la nostra offerta formativa, culminando in curricula pieni di competenze che le aziende ritrovano in termini di lavoro».



La dirigente ha precisato inoltre che «un percorso di specializzazione professionale non si conclude con il termine degli studi, ma continua per tutto l'arco della vita professionale. Quello che vediamo oggi come idea innovativa sarà superata nel giro di un anno, quindi la formazione continua e anche accademica degli ITS è importante ed è proprio questo il modello che ho condiviso Confindustria con noi. Il nostro obiettivo è fornire quelle competenze di cui hanno bisogno le aziende permettendo così ai nostri studenti di rimanere qui nel territorio».

Il presidente di Confindustria Oreste Vigorito ha sottolineato «La presenza di tanti ragazzi che hanno aderito all'iniziativa e che hanno così un'idea di come sia il mondo del lavoro che li attende. Confindustria intende continuare questo tipo di rapporto. Ho sempre sognato una scuola come questa. Le imprese che stanno su questo territorio sono eccellenti e hanno una radice comune. La maggior parte si è fatta da sé. Confindustria quest'anno ha raggiunto il più alto numero di iscritti della sua storia, vuol dire che c'è un risveglio, una volontà. Tutto questo non nasce per caso, ma dall'impegno di tutte le parti: classe dirigente, imprenditori e studenti» ha concluso. Durante il Career Day sono stati inoltre presentati gli indirizzi di studio in elettronica, elettrotecnica e automazione; informatica e telecomunicazioni; meccanica, meccatronica ed energia.