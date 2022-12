Nuove file di ambulanze davanti al Pronto soccorso del Rummo a causa dell'aumento di accessi e della mancanza di barelle. A distanza di nove giorni dall'ingorgo di mezzi di soccorso, determinato dall'incremento di accessi, ieri pomeriggio è stata registrata una nuova emergenza, legata sia all'aumento esponenziale di accessi, che alle 16,30 di ieri erano arrivati a 46, tra i quali 11 codici rossi, sia alla contestuale mancanza di barelle. Quattro ambulanze del 118, provenienti da San Salvatore Telesino, Cerreto Sannita, San Giorgio del Sannio e Airola sono rimaste in attesa per oltre tre ore perché non potevano sbarellare i pazienti in quanto le poche barelle in dotazione al Pronto soccorso, erano occupate. Per buona parte del pomeriggio, i quattro presidi del 118, al servizio di più comuni del territorio di loro competenza, sono rimasti privi di personale sanitario e di mezzi di soccorso. Nel tardo pomeriggio, è arrivato anche un mezzo blindato della polizia penitenziaria, rimasto in attesa prima di poter accedere all'interno della struttura.



In questa fase, la situazione nel reparto dell'emergenza del Rummo è abbastanza incandescente anche a causa degli accessi per l'influenza stagionale che, secondo i camici bianchi di Medicina generale, sta raggiungendo il picco più alto degli ultimi 15 anni. Tra i pazienti in attesa di essere ricoverati c'era un solo affetto da Covid, a conferma del fatto che la pandemia, almeno in questo periodo, è diventata quasi più gestibile a domicilio della sindrome influenzale che sta generando molta paura nelle famiglie. I disguidi rilevati nel corso della settimana precedente erano stati evidenziati dal deputato di Fi, Francesco Maria Rubano che si era soffermato sul sovraffollamento e sull'indisponibilità di posti letto, ma anche sulla carenza di medici, che allunga i tempi di attesa, causando disagi ai pazienti e alle loro famiglie. Sono, infatti, solo 17 i medici che prestano servizio in Pronto soccorso, 7 dei quali usufruiscono della 104 e alcuni dell'esonero dai turni di notte. La mancanza di barelle era stata già rilevata, nei giorni scorsi, dal management che aveva effettuato un ordine di 22 barelle motorizzate da destinare ai vari reparti ma è necessario attendere i tempi di consegna e capire se il quantitativo di lettighe ordinate sia sufficiente a sopperire le necessità dei reparti di emergenza.

Intanto, dovrebbero arrivare 75 nuove figure professionali per far fronte alla carenza di personale infermieristico e di operatori sociosanitari. C'è, infatti, la convenzione tra il Rummo e l'Asl di Avellino per l'utilizzo della graduatoria concorsuale per il reclutamento di 30 infermieri e di 45 operatori sociosanitari. Con la convenzione, l'Azienda sanitaria di Avellino ha autorizzato l'ospedale cittadino ha usufruire delle sue graduatorie per poter reclutare le unità lavorative necesssarie al suo fabbisogno. La carenza di personale infermieristico e sociosanitario, che si è creata nell'arco di oltre dieci anni, per effetto del blocco del turnover e dei concorsi che ha impedito la normale e ciclica sostituzione del personale in quiescenza, cui si era aggiunta l'ondata di pensionamenti quota 100 e la prossimità all'età della pensione di un congruo numero di infermieri, era stata già denunciata dalle organizzazioni sindacali di categoria a giugno 2020, che avevano annunciato lo stato di agitazione. La protesta era nata per contrastare la cattiva gestione degli operatori sociosanitari soggetti a disposizioni verbali e non scritte che aumentavano il loro carico di lavoro e che, nel periodo più caldo della pandemia, avevano aggravato il pericolo di contagio per loro e i degenti sia nei reparti Covid sia in quelli ordinari. In quell'occasione, l'assemblea sindacale aveva deciso di aprire la vertenza di tutto il personale addetto alle attività sociosanitarie per il ripristino della legalità e per la restituzione della dignità professionale e lavorativa che investe anche la categoria degli infermieri nel rispetto delle funzioni assegnate.

Erano state richieste soluzioni immediate per la copertura delle carenze di organico del personale infermieristico, degli operatori sociosanitari e degli ausiliari, in tutte le unità operative dell'ospedale. In più occasioni era stato posto l'accento sulla confusione dei compiti degli Oss (rifacimento dei letti, svuotamento delle sacche di urina, igiene dei pazienti) che venivano affidati agli infermieri, mentre a causa della carenza di personale ausiliario specializzato compiti come pulizie, lavaggio dei pavimenti e altro tipo di incombenze erano svolti dagli Oss. Soluzioni che, forse, le nuove convenzioni potrebbero fornire.