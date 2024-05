«Alloggi di via Saragat, si riespettino i patti»

Alloggi di via Saragat, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto al presidente di Acer David Lebro chiedendo il rispetto delle intese stipulate nel 2021, quando «un'efficace e costante collaborazione istituzionale ha prodotto un risultato storico per i residenti di via Saragat: gli assegnatari degli alloggi, dopo vent'anni, vedevano riconosciuto il loro inalienabile diritto ad essere finalmente proprietari e non più semplici assegnatari».

Ma negli ultimi mesi si è registrata, come testimoniano gli stessi inquilini, «una battuta d'arresto nell'esecuzione degli interventi pattuiti tanto nell'accordo transattivo quanto negli atti notarili.

Si tratta di lavori fondamentali per consentire alle famiglie di vivere in condizioni decorose, soprattutto durante la stagione invernale: l'Acer si era impegnata al rifacimento di tutto il piano terraneo, della rete fognaria, nonchè ad eliminare il problema dell'umidità ascendente. Purtroppo - ha scritto Mastella a Lebro -, debbo prendere atto che, ad oggi, nessuno di questi interventi è iniziato».

Il rischio da evitare «è che anche il prossimo inverno gli alloggi restino privi di questi lavori e ciò sarebbe inaccettabile. Inoltre non sono stati completati gli ultimi cinque atti notarili, non stipulabili all'epoca per problemi di ordine tecnico, oggi tuttavia completamente superati». Di qui la richiesta a Lebro di adoperarsi in tempi ragionevolmente rapidi, per risolvere le problematiche elencate, così da dare risposte concrete alle famiglie che abitano in via Saragat.