CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 8 Settembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cede una parte di un muro realizzato di recente lungo la rampa di accesso alla passeggiata sul fiume Calore in via Grimoaldo Re. Il bilancio è di un sedicenne ferito anche se in modo lieve a una gamba e al piede sinistro. Il Comune ha fatto partire una serie di accertamenti per verificare le cause del crollo del muro per eventuali contestazioni a chi lo ha realizzato. È accaduto l'altra notte poco prima della mezzanotte. Un gruppo di giovani sostavano in via Grimoaldo Re a pochi metri da una sala giochi e una birreria. All'improvviso, per cause in corso di accertamento, è crollata parte del muro per un'estensione di poco più di mezzo metro, sufficiente però a far finire sulla gamba del minorenne diversi mattoni. Sono stati gli altri giovani a prestare i primi soccorsi. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono giunti un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della questura a bordo di una volante.Il sedicenne una volta liberato dai mattoni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale «Fatebenefratelli. Qui è rimasto ricoverato per l'intera notte in attesa di accertamenti radiologici nella divisione di ortopedia. Ieri mattina il giovane è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.Gli uffici comunali avvertiti sin dalla notte hanno provveduto a bloccare l'accesso alla rampa. Ieri mattina sono stati inviati sul posto due addetti dell'ufficio tecnico per redigere una relazione sull'accaduto. «Sin dalle prime ore siamo intervenuti - dice l'assessore comunale alle opere pubbliche Mario Pasquariello - ho chiesto ai tecnici di redigere una relazione sull'accaduto. In particolare per stabilire le cause dell'improvviso crollo tenuto conto che si tratta di opere di recente costruzione. Un opera che era stata aggiudicata all'impresa Cioffi e Company di Salerno, mentre l'impresa subappaltatrice è quella dei Fratelli Mastrocinque di Foglianise. Se emergeranno delle carenze il Comune provvederà a fare delle contestazioni alle ditte che hanno realizzato l'opera».