Centri estivi, il Comune paga iscrizioni e rette

Il Comune di Benevento pagherà le spese di iscrizione e frequenza ai centri estivi per i minori appartenenti sia a nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico che a nuclei con genitori che lavorano entrambi. A questo proposito è stato pubblicato all’albo pretorio di Palazzo Mosti l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti gestori di campi solari destinati a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, per acquisire la disponibilità a convenzionarsi con il Comune.

Possono presentare istanza di adesione, entro le 12 del prossimo 31 maggio, i soggetti del terzo settore purché iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) , le società sportive già affiliate a federazioni sportive o enti di promozione sportiva, le scuole dell’infanzia paritarie, le scuole paritarie di ogni ordine e grado che abbiano la sede operativa sul territorio comunale.

L’avviso e il modello di istanza sono scaricabili al link: https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=32158