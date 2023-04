La nuova sistemazione di piazza Piano di Corte continua ad alimentare il dibattito cittadino. Dopo i rilievi mossi nelle scorse settimane dal soprintendente Gennaro Leva, le critiche avanzate da alcuni residenti e da operatori commerciali della zona, adesso è arrivata anche la bocciatura, l'ennesima, da parte del comitato di quartiere Centro storico, che è intervenuto nuovamente sul tema inoltrando una lettera al Comune e alla Soprintendenza alle Belle arti e al Paesaggio per esporre le criticità rilevate.

«Ad oggi, oltre ai paletti, sono state sistemate anche delle fioriere, alte e strette, utilizzate immediatamente come "gettacarte". Lo abbiamo constatato durante la giornata ecologica scrivono dal comitato - e vanno a creare, insieme ai famigerati "paletti", dei veri e propri "recinti". I pochissimi stalli di sosta (sul punto, non sembra siano stati aggiunti quelli per i disabili), a causa delle ulteriori delimitazioni, risultano essere stati ridotti. Ancora una volta, pretendiamo che vengano eseguite delle prove di manovra dei mezzi di soccorso, al fine di rendere chiaro che, con paletti e gettacarte, sia sempre e comunque possibile la manovra di questi mezzi vitali».

Sottolineano, inoltre, che «non si comprende per quale motivo da una delimitazione in pietra, a raso, si possa essere giunti a una vera e propria recinzione, ma tant'è. Inoltre - proseguono - abbiamo appreso che un'intera scuola sarà trasferita presso l'ex Collegio degli Scolopi, sempre a piazza Piano di Corte. Ci si domanda se non vi fossero altre soluzioni, alternative e meno impattanti, su quella che è una zona peculiare del centro storico. Infatti, nonostante le mille richieste avanzate, ad oggi non sono stati attivati i varchi e nemmeno sono stati eseguiti i controlli sui permessi di sosta. La scelta di aggravare il traffico veicolare nel centro storico, in quella piazza ci chiediamo se è condivisibile e improntata alla ragionevolezza. Per quale motivo, prima di procedere a tale trasferimento, non si è immaginato di colmare le lacune sopra descritte? Perché non si attivano i varchi? Perché non si controllano i permessi? Sono domande che, purtroppo, rimarranno senza risposta, ma che noi non possiamo esimerci dal porre».



I residenti, dunque, temono di trovarsi di fronte, nei prossimi mesi, a situazioni di traffico e logistiche particolarmente difficili. Una preoccupazione che è stata espressa anche dal presidente del comitato Centro storico Luigi Marino: «In concomitanza con il trasferimento della scuola, c'è l'apertura del cantiere per i lavori nella zona dell'arco di Traiano e temiamo un grande caos, considerato che non è stato ancora effettuato il controllo per il passaggio dei mezzi di soccorso. Oltre alla riduzione dei parcheggi, c'è anche la mancata creazione di spazi per diversamente abili». A suo avviso, inoltre, un altro aspetto «che non piace è che a tutt'oggi non sono state rese pubbliche le osservazioni della Soprintendenza. Ai sensi della Foia (Freedom of Information Act), introdotta con decreto legislativo numero 97 del 2016, chiediamo di poter visionare e di estrarre copia della relazione della Soprintendenza. A noi interessa che ci sia stato il rispetto di quelle prescrizioni. Infine, voglio sottolineare che l'impatto tra moderno e antico non è piaciuto a nessuno».

Nel frattempo da palazzo Mosti non si registrano repliche. Ma a incrementare la schiera degli scontenti contribuiscono anche gli appassionati e gli studiosi di archeologia che alla luce delle scoperte di ben cinque reperti storici datati tra le epoche romana e longobarda, lamentano il fatto che non ci sia stata la «musealizzazione» che era stata prescritta dalla stessa Soprintendenza.

«Ricordo - sottolinea Maurizio Bianchi, responsabile del gruppo "Benevento Città Nascosta" - che fu stabilito che la pavimentazione doveva prevedere delle vetrate per consentire ai cittadini e soprattutto ai turisti di poter vedere i reperti. Pur essendo stati conclusi i lavori, non vi è alcuna traccia di vetrate, ma ci sono soltanto dei basoli».