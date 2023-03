Cgil, la sannita Evelina Viele nell'assemblea generale

Cgil, la sannita Evelina Viele è stata eletta nel massimo organismo dirigente nazionale, l’Assemblea generale del sindacato. La Viele è segretaria generale della Federazione lavoratori della conoscenza Cgil di Benevento. Nel suo intervento al Congresso di Rimini che si è appena concluso, la sindacalista ha posto l'accento sulle istanze delle aree interne e sul ruolo che sanità e istruzione hanno per lo sviluppo del territorio e l’emancipazione delle popolazioni.

"La sua presenza nell’organismo nazionale - commenta il leader provinciale Luciano Valle - contribuirà a tenere viva l’attenzione sulle problematiche del Mezzogiorno, della Campania, del Sannio. Nei prossimi giorni terremo un incontro per illustrare le ricadute che le scelte del congresso hanno nel nostro territorio e per chiarire come le scelte nazionali si tradurranno in iniziative e lotta sindacale qui da noi".