Benevento, la chiesa di San Modesto celebra il Corpus Domini tra fede ed eventi

Da venerdì 7 a domenica 9, la chiesa di San Modesto, a Benevento, celebrerà la festa del Corpus Domini. Sarà un momento di preghiera e spiritualità fortemente voluto dall'amministratore parrocchiale don Leonardo Lepore per coinvolgere tutto il quartiere. Il programma religioso prevede da giovedì 6 a sabato 8 l'adorazione eucaristica alle 17.30 e la santa messa alle 18.30. Domenica 9, messe alle 8.30 e alle 11.30. Alle 18.30 santa messa solenne e a seguire la processione del Corpus Domini accompagnata dalla banda «Città di Molinara», che attraverserà tutte le strade del quartiere. Dopo la processione diocesana svoltasi domenica scorsa dalla Cattedrale alla Basilica della Madonna delle Grazie, la processione del Corpus Domini della parrocchia di San Modesto, come da tradizione e per ragioni storiche, ha un valore di unicità, visto che è l'unica parrocchia della città ad avere il privilegio di portare tra la gente «Gesù Vivo e Vero». La comunità di San Modesto, grazie al fattivo impegno del comitato festa e dei gruppi parrocchiali, si sta preparando al meglio per vivere queste giornate di grazia attraverso il passaggio tra le strade del rione di Gesù Eucaristia. Dopo diversi anni torna anche la festa civile, con la presenza delle tradizionali «bancarelle» e delle giostrine per far divertire i più piccoli.

Cuore della festa sarà piazza San Modesto, che venerdì 7, alle 20.30, ospiterà lo spettacolo musicale a cura di Francesco Micco.

La sera dopo, sabato 8, sempre alle 20.30 serata musicale con «Orchestra Italiana Voglia D'Estate». La serata finale di domenica 9 prevede, alle 21, il concerto dei «Trementisti». Al termine, spettacolo pirotecnico che concluderà il solenne triduo dedicato al «Corpus Domini».