Accessi limitati e a tempo, percorsi anti-assembramenti, termoscanner, mascherine, cancelli chiusi e divieti. Tra i più dolorosi ma necessari, quello che impone lo stop a chi risiede fuori provincia e che solitamente rientra in questo periodo per pregare e lasciare fiori sulla lapide dei propri cari. È un clima surreale quello che accompagna, quest'anno, la festa di Ognissanti e lunedì la ricorrenza dei defunti, che si presentano in una veste sicuramente stravolta dalla bufera-Covid, che tiene stretti nella sua morsa anche i 78 comuni della provincia. Nella stragrande maggioranza dei centri sanniti, i cancelli resteranno aperti ma saranno vietate le celebrazioni nei cimiteri. Anche nel capoluogo, dove lunedì la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Felice Accrocca, si sposterà alle 10.30 nella cattedrale.

Limitazioni e divieti anche nelle valli Caudina e Vitulanese: a Bucciano, per esempio, accessi consentiti per un massimo di 100 persone alla volta e con un limite di 30' per le visite, così come a Foglianise. A Forchia consentiti accessi a 20 persone per volta e per un massimo di 20'. Cancelli chiusi, invece, per evitare rischi a Castelpoto. Stop anche ad Apice fino a lunedì. Nel frattempo saltano le messe nei cimiteri, nelle cappelle comuni e in quelle di congreghe o famiglie private nei 25 comuni della diocesi di Cerreto Sannita, in valle Telesina, come disposto dal vescovo Mimmo Battaglia. Cimiteri regolarmente aperti, poi, a Dugenta, Amorosi, Limatola e Frasso Telesino ma sempre nel rispetto delle disposizioni anti-assembramenti. Cancelli aperti anche a Durazzano. In questi centri, come nella stragrande maggioranza dei comuni sanniti, i sindaci si affideranno a polizia municipale, volontari e protezione civile per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza. A Sant'Agata de' Goti, inoltre, ieri è arrivato l'ok all'apertura dei cancelli dei cimiteri. A Telese Terme, invece, nessuna celebrazione nel camposanto, che resterà aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 17.30, prevedendo misurazione della temperatura, ingressi limitati e un massimo di 50 visitatori in contemporanea per non oltre 30'. Misure analoghe a San Salvatore Telesino, Cusano Mutri e Guardia Sanframondi.



Dalla valle Telesina a San Marco dei Cavoti, dove il cimitero aprirà nel rigoroso rispetto dei protocolli. Qui il parroco don Luigi Ulano non potrà celebrare nel cimitero, fissando il ritrovo dei fedeli nella chiesa Madre. Misure simili anche a Castelpagano, dove il cimitero aprirà dalle 8 alle 13.30 e dalle 15 alle 17 per un massimo di 50 persone contemporaneamente e per visite non superiori ai 30'. Sospese, ovviamente, le funzioni religiose. A Pontelandolfo, intanto, il cimitero aprirà per 20 persone in simultanea, massimo due per nucleo familiare, così come a Casalduni. Orario continuato, dalle 8.30 alle 22.30, per il cimitero di Fragneto Monforte, con l'ok a 40 persone per volta e al massimo per 30'. Accessibili anche i cimiteri di Colle Sannita e Morcone. Resterà chiuso, invece, quello di Circello, dato il significativo numero dei contagi. Apertura dalle 8 alle 22, domani e lunedì, per il cimitero di Molinara, mentre tutti i centri del Fortore hanno deciso di aprire i rispettivi camposanti. Chi dalle 8 alle 22, come Foiano, e chi, come San Bartolomeo in Galdo, il cui cimitero è dotato di due ingressi, che domani e dopodomani aprirà dalle 8 alle 20, per un massimo di 250 persone per volta e con uscite dai due cancelli secondari. Scenario analogo a Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone, Baselice

e Buonalbergo. Apertura con limitazioni anche a San Giorgio del Sannio, mentre a San Nicola Manfredi è stata disposta la chiusura dei cimiteri comunali (San Nicola capoluogo, Santa Maria Ingrisone, Monterocchetta, Toccanisi e Pagliara) fino a lunedì.



