Benevento: cimitero, mini-ampliamento ok a 60 nuovi loculi a Ponticelli

Nuove sepolture per dare respiro al cimitero di Ponticelli. Il Comune dà il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di 60 loculi da realizzare nell'ala edificata più di recente. La determina firmata ieri dal dirigente dell'ufficio Servizi cimiteriali Alessandro Verdicchio segna l'avvio del mini ampliamento da tempo atteso. Il cimitero notoriamente scoppia e si cercano continue soluzioni tampone nelle more della svolta definitiva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati