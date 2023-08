Il Cinema Teatro Massimo era uno dei punti di riferimento della città, nella lussuosa e prestigiosa via Perasso, in quello che era considerato il «salotto buono». Da circa sei anni ha chiuso i battenti, anticipando quello che è stato il destino toccato all'hotel ristorante President, ubicato proprio di fronte nella stessa strada, altra struttura storica. E quella via che una volta pullulava di vita, persone, che costituiva un punto d'incontro per politici, professionisti, giovani, pensionati e forestieri, sta diventando sempre più malinconicamente vuota. Attualmente l'unica triste certezza è che il primo e più grande cinema del capoluogo non ha futuro. Paradossale e preoccupante la situazione della struttura da sempre appartenuta alla famiglia Miranda, con il compianto cavaliere Angelo, dominus del gruppo, che addirittura era considerato uno dei riferimenti delle sale cinematografiche del Sud da parte dei produttori cinematografici italiani. Non ci sono iniziative o programmi allo studio o da valutare. Dopo la conclusione dell'attività di proiezione di film, sporadicamente la sala riapriva per ospitare saggi di danza classica oppure qualche spettacolo teatrale singolo o rassegne.

Da circa due anni anche quell'attività è stata sospesa. L'ultima volta che le poltrone hanno ospitato persone è stato il 18 ottobre 2021 in occasione del comizio post rielezione a sindaco, tenuto da Clemente Mastella. Proprio il primo cittadino è intervenuto sulla vicenda facendo il punto della situazione. «Le ho provate di tutte. Sono legato come tutta la nostra comunità al Cinema Teatro Massimo e sento una nostalgia incredibile. Occorrerebbero risorse per una sua riqualificazione ma la spesa è notevole. Dispiace vederlo così. Passeggiare là davanti ed andare indietro con la memoria mi lascia un po' malinconico». Da mesi, dunque, è tutto fermo con le serrande abbassate e la città che rischia di perdere definitivamente un pezzo della sua storia e della sua anima. Emblematica la dichiarazione di Angelo Agostinelli Miranda che insieme al fratello Alessandro ed alla mamma Colomba De Paola avevano ereditato la struttura e che con mille sacrifici e sforzi avevano portato avanti fino alla decisione obbligata di dover cessare l'attività che portava più spese che entrate per diversi mesi nonostante gli svariati appelli di aiuti lanciati nel vuoto. Una mossa che inizialmente sembrava provvisoria, in attesa di tempi migliori o di una ristrutturazione e che invece ora sembra definitiva. Poca la voglia di parlare di Angelo, amministratore della società, giustamente demoralizzato.

«Allo stato attuale non ci sono progetti di alcun tipo. Siamo fermi. Non ci sono arrivate proposte e né abbiamo avuto dei contatti con enti o amministratori tesi a intraprendere o attuare qualche iniziativa. Lo ribadisco non c'è nulla». In queste settimane era circolata anche la voce di un iter avviato per la variazione della destinazione urbanistica, considerato che parliamo di una struttura di tre livelli nel pieno centro della città che ha un valore patrimoniale non indifferente e che andrebbe sfruttata. Anche in tal senso è tutto fermo. «Non abbiamo fatto nessuna richiesta di variazione urbanistica al Comune parla sempre Angelo Agostinelli Miranda e né siamo in trattative ufficiali con società o imprese».