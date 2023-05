Sono un uomo ed una donna i probabili aggressori dei 4 giovani cinesi finiti in ospedale nella notte tra venerdì e sabato dopo essere stati malmenati nei pressi di una sala giochi di piazza Piano di Corte. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che nella mattinata di sabato li hanno ascoltati, ritengono di aver individuato gli aggressori anche loro ventenni. Ma chiaramente sono in corso ulteriori accertamenti anche perché oggi i giovani cinesi dovranno formalizzare le loro denunce, alla presenza di un interprete. In particolare si dovrà stabilire il numero degli aggressori e nel dettaglio le modalità dell'accaduto, anche per ipotizzare i possibili reati da contestare a chi si è reso protagonista episodio. La zona dove è avvenuta l'aggressione è dotata di telecamere ed i carabinieri hanno subito puntato la loro attenzione sulle loro immagini. Al momento però appaiono utilizzabili solo quelle registrate da una di esse. Il questore Edgardo Giobbi, dopo varie riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sul problema degli eccessi della movida, ogni fine settimana con propria ordinanza dispone, dalle 19 fino a notte fonda, la presenza in questa parte centrale della città di agenti di polizia, carabinieri, guardia di Finanza e polizia municipale.

APPROFONDIMENTI Aggressione a studenti cinesi, mercoledì vertice a Palazzo Mosti Rissa in centro tra ragazzi italiani e cinesi: 4 in ospedale Faicchio, cade da sei metri: 27enne muore in ospedale

Negli ultimi mesi la Questura ha disposto la chiusura di diversi locali ubicati in questa zona che, come rilevato nel corso dei controlli, somministravano bevande alcoliche a minorenni. L'uso indiscriminato di alcol era apparso rilevante in alcuni episodi di violenza che si erano registrati. Sono stati emessi, sempre dalla Questura, anche Daspo urbani per i protagonisti di liti ed altri episodi violenti in questa parte della città. L'ultimo episodio di violenza accaduto in centro storico durante la movida risale allo scorso ottobre: un cittadino marocchino di 31 anni fu aggredito e ferito da alcuni giovane, 6 o 7, in vico Pantaleone, nei pressi di piazza Piano di Corte. A scatenare la violenza presunti pesanti apprezzamenti nei confronti di una giovane donna. Lo straniero fu costretto a far ricorso alle cure dell'ospedale "San Pio" avevano riportato più ferite. In questo caso alcuni autori dell'aggressione sono stati individuati e denunciati. Dell'ultimo episodio a Piano di Corte si parlerà nella riunione tecnica-operativa che i vertici delle forze dell'ordine terranno in settimana in prefettura.