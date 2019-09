Martedì 3 Settembre 2019, 15:19

È stato arrestato per aver scritto su Facebook dei messaggi di minacce nei confronti di alcuni magistrati. In manette è finito un 47enne di Circello (Benevento). Era già ai domiciliari per aver minacciato un avvocato che lo aveva difeso d'ufficio. Ma invece di rispettare le limitazioni dettate dalla misura cautelare che gli impediva di avere rapporti con l'esterno aveva dialogato via Facebook scrivendo anche post ritenuti minacciosi nei confronti di alcuni giudici del tribunale di Benevento. Il 47enne è stato portato nel carcere di contrada Capodimonte.