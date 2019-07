Lutto in città per la morte di Pasquale Mazzone, project manager di 52 anni, alla guida della rete delle associazioni per la valorizzazione e la promozione turistica di Benevento, e da sempre impegnato attivamente in città. Mazzone, commercialista, era molto noto in città ed era l'ideatore di 'Benevento città in fiore', il concorso che premia l'abbellimento con decorazioni floreali degli spazi urbani. «Apprendo con dolore la notizia della prematura scomparsa di Pasquale Mazzone - commenta il sindaco Clemente Mastella -, un manager che ha avuto sempre a cuore le sorti della nostra città sia nella veste di componente dell'Ufficio di Staff del presidente della Provincia che come guida della rete delle associazioni per la valorizzazione e promozione turistica di Benevento. A lui si devono tante iniziative che hanno contribuito a valorizzare la nostra città, tra cui la recente ' Benevento città in fiorè. Ai familiari giungano le mie più sentite condoglianze».

Martedì 23 Luglio 2019, 15:19

