Parte ufficialmente stamani il progetto «Benevento città pulita». In contemporanea in tutti i rioni del capoluogo inizieranno i tagli di erbaccia, di piccoli alberi selvatici cresciuti sui marciapiedi e cordoli, nelle aiuole piccole e grandi, nei parchi giochi, nei pressi delle alberature fresche e delle scuole. Si tratterà di interventi a ciclo continuo che saranno effettuati fino al 31 ottobre. Come noto, nei giorni scorsi si è deciso di suddividere il perimetro cittadino in quattro macroaree dove opereranno altrettante cooperative specializzate nella bonifica che saranno coadiuvate anche dalla squadra addetta al verde dell'Asia. «Èuna vera svolta per il verde pubblico. Credo che sia meglio avere quattro aree più piccole ha detto l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa - con cinque squadre, che una intera città da gestire con una sola ditta. Questo in base alla nostra esperienza nel settore comporterà una ottimizzazione delle risorse e un aumento delle performance».

Ieri mattina in una lunga ma proficua riunione svoltasi negli uffici dell'assessorato all'Ambiente sono stati firmati i verbali di affidamento alle rispettive cooperative ai cui responsabili sono stati consegnati cartina e piano lavoro da attuare a ciclo continuo. Era presente anche l'ufficiale Emilio Belmonte in qualità di responsabile della squadra ambiente della polizia municipale che in questo nuovo piano avrà un ruolo determinante. Nel giro di quindici, al massimo venti giorni si conta di concludere il taglio completo di tutta la città in modo da avere finalmente una situazione uniforme, evitando polemiche e malcontenti come avvenuto finora, considerato che nel quadro di emergenza in cui si è operato ci sono state delle strade che non hanno registrato alcun intervento visto che anche a causa della mancata approvazione del bilancio, l'assessorato ha tamponato l'emergenza avendo a disposizione soltanto tre uomini addetti al servizio. La Garden Color, Capasso green, Ilca e Anima crea sono le quattro cooperative aggiudicatarie dell'operazione verde. La suddivisione prevede le seguenti macroaree: Rione Libertà, Rione Pacevecchia, la terza con Rione Ferrovia, Ponticelli e rione Capodimonte, infine la quarta, denominata zona alta e che riguarda Mellusi, Atlantici, Cretarossa, centro storico, Avellino e Saragat. Nel periodo invernale, precisamente dall'1 novembre, quando scadrà il contratto con le quattro cooperative, per la pulizia del verde nelle strade opererà la squadra dell'Asia. Ciò per evitare che si creino situazioni di estrema criticità e pianificare interventi adeguati che salvaguardino il decoro.

Contestualmente all'appalto per la pulizia del verde, partirà anche il nuovo piano di spazzamento automatizzato, ampiamente pubblicizzato in questi ultimi giorni. «Con spazzatrici e attraverso l'utilizzo di operatori ecologici che opereranno manualmente - spiega Rosa - finalmente ci sarà una pulizia più particolare. Ma soprattutto, con opportuni e adeguati preavvisi in tutte le strade cittadine ci saranno dei divieti di sosta temporanei per auto e motocicli in modo da poter pulire sotto ai marciapiedi, cosa che non era possibile finora a causa della presenza di auto. A breve sarà resa nota anche la mappa dove metteremo i divieti. Naturalmente per questa novità che ci regalerà una città ancora più gradevole e pulita, confidiamo nella collaborazione dei cittadini. Sono felice che dopo mesi davvero difficili siamo riusciti a concretizzare un piano adeguato a quelle che sono le aspettative e le giuste richieste della gente».