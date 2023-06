Città Spettacolo, ecco «MetamorfoSincroniche»

«MetamorfoSincroniche» è il tema scelto per l'edizione numero 44 del festival «Benevento Città Spettacolo». Oggi l'annuncio del direttore artistico Renato Giordano che ha anche ufficializzato le date: l'evento si svolgerà nel capoluogo dal 25 al 30 agosto prossimi. Il logo è realizzato da Paola Serino, che spiega così ispirazione e forme delle nuove immagini che rappresenteranno l'edizione 2023 del festival: «Siamo in contemporanea trasformazione, in metamorfosi sincronica, connessi tra noi in un modo tale che l'uno influisca sull'altro. La prova di un legame invisibile tra macrocosmo e microcosmo, tra l’infinito e il finito. Siamo armonia. Siamo bellezza aurea e divina.

Il cartellone di «Benevento Città Spettacolo» sarà presentato nei prossimi giorni e poco è finora trapelato in proposito. Giordano però dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, che ha guidato diverse edizioni del festival, aveva prospettato l’ipotesi di realizzare una serata con alcuni dei personaggi televisivi da lui lanciati, o di affidare una serata del cartellone del festival ad un artista che ha lavorato con Costanzo, che, al termine dello spettacolo o magari nella mattinata che precede l’evento, possa ricordare il suo rapporto con la persona e non con la celebrità.